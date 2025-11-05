"Ніяких конфліктів у команді немає", - Суркіс про ситуацію в "Динамо" після матчу з "Шахтарем"

Президент "Динамо" Ігор Суркіс спростував чутки про конфлікт у команді та можливу відставку головного тренера Олександра Шовковського на тлі нещодавнього матчу з "Шахтарем".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Ігоря Суркіса.
Після матчу київського "Динамо" з донецьким "Шахтарем" у ЗМІ з’явилася інформація про можливий конфлікт між головним тренером Олександром Шовковським та лідерами команди, однак Суркіс цю інформацію заперечив.
За його словами, жодних непорозумінь у клубі немає, а атмосфера в команді залишається робочою.
"Ніяких конфліктів у команді немає. Я знаю атмосферу зсередини. Важко навіть сказати, з ким я спілкуюсь частіше: з Шовковським чи з Ярмоленком. Ми постійно на звʼязку. В них абсолютно нормальні, робочі відносини. Це вигадки людей, які шукають сенсації", - сказав президент футбольного клубу.
Суркіс також прокоментував чутки про можливу відставку головного тренера "Динамо". Він зазначив, що Шовковський - легенда клубу, відданий своїй роботі, і команда розвивається під його керівництвом.
“У мене є досвід, я не приймаю емоційних рішень. Шовковський - легенда нашого клубу, він відданий "Динамо". Він знає, що робить. Ми не робимо різких рухів після кожного невдалого матчу. Він розвивається як тренер, а команда прогресує разом з ним", - зауважив Ігор Суркіс.
Під час Класичного дербі 11-го туру УПЛ між "Шахтарем" і "Динамо" відбувся суперечливий епізод. На 60-й хвилині нападник киян Шола Огундана впав у штрафному майданчику після контакту із захисником "гірників" Юхимом Коноплею.
Суддя не призначив пенальті, а арбітри VAR не запропонували перегляд моменту. Головний арбітр був близько, але не мав оптимального кута огляду, тому помилково пропустив цей епізод. Гра продовжилася, і в підсумку "Шахтар" переміг із рахунком 3:1.
Згодом комітет арбітрів УАФ визнав, що порушення було, і відеоарбітри мали рекомендувати перегляд моменту.
Як повідомлялося, президент "Динамо" Ігор Суркіс закликав до прозорості, наголосивши, що система VAR має не лише допомагати арбітрам, а й забезпечувати справедливість.