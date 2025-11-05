"Ніяких конфліктів у команді немає", - Суркіс про ситуацію в "Динамо" після матчу з "Шахтарем"

Після матчу київського "Динамо" з донецьким "Шахтарем" у ЗМІ з’явилася інформація про можливий конфлікт між головним тренером Олександром Шовковським та лідерами команди, однак Суркіс цю інформацію заперечив.

За його словами, жодних непорозумінь у клубі немає, а атмосфера в команді залишається робочою.

"Ніяких конфліктів у команді немає. Я знаю атмосферу зсередини. Важко навіть сказати, з ким я спілкуюсь частіше: з Шовковським чи з Ярмоленком. Ми постійно на звʼязку. В них абсолютно нормальні, робочі відносини. Це вигадки людей, які шукають сенсації", - сказав президент футбольного клубу.

Суркіс також прокоментував чутки про можливу відставку головного тренера "Динамо". Він зазначив, що Шовковський - легенда клубу, відданий своїй роботі, і команда розвивається під його керівництвом.

“У мене є досвід, я не приймаю емоційних рішень. Шовковський - легенда нашого клубу, він відданий "Динамо". Він знає, що робить. Ми не робимо різких рухів після кожного невдалого матчу. Він розвивається як тренер, а команда прогресує разом з ним", - зауважив Ігор Суркіс.