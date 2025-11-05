"Никаких конфликтов в команде нет", - Суркис о ситуации в "Динамо" после матча с "Шахтером"

После матча киевского "Динамо" с донецким "Шахтером" в СМИ появилась информация о возможном конфликте между главным тренером Александром Шовковским и лидерами команды, однако Суркис эту информацию отрицает.

По его словам, никаких недоразумений в клубе нет, а атмосфера в команде остается рабочей.

"Никаких конфликтов в команде нет. Я знаю атмосферу изнутри. Трудно даже сказать, с кем я общаюсь чаще: с Шовковским или с Ярмоленко. Мы постоянно на связи. У них абсолютно нормальные, рабочие отношения. Это выдумки людей, которые ищут сенсации", - сказал президент футбольного клуба.

Суркис также прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера "Динамо". Он отметил, что Шовковский - легенда клуба, преданный своей работе, и команда развивается под его руководством.

"У меня есть опыт, я не принимаю эмоциональных решений. Шовковский - легенда нашего клуба, он предан "Динамо". Он знает, что делает. Мы не совершаем резких движений после каждого неудачного матча. Он развивается как тренер, а команда прогрессирует вместе с ним", - отметил Игорь Суркис.