Головна » Розваги » Шоу бізнес

Родину співачки GRISANA звинуватили у "кримінальному минулому": вона відповіла

Понеділок 17 листопада 2025 21:23
Родину співачки GRISANA звинуватили у "кримінальному минулому": вона відповіла GRISANA (фото: instagram.com/grisana.gris)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка GRISANA (справжнє ім'я - Грицун Анастасія) опинилася у центрі публічного скандалу після появи в Instagram анонімного допису, в якому автор заявив про нібито кримінальне минуле її родини та походження коштів на розвиток кар’єри артистки.

Детальніше дізнайтесь у матеріалі на РБК-Україна.

Що заявив анонімний акаунт

Анонімний профіль tyhapravda опублікував допис, де стверджує, що батько співачки Дмитро Грицун нібито пов'язаний зі справами про замовні вбивства та хабарництво.

"Нас знову на*бали… Є ім’я, яке має знати кожен - Грицун Анастасія Дмитрівна… чий батько офіційно є ініціатором замовних вбивств, хабарником корупціонером", - йдеться у дописі аноніма.

Автор також заявляє, що GRISANA в юному віці нібито стала співвласницею готелю у Павлограді.

"Анастасія у 22-му році стала співвласницею готелю в Павлограді…",- стверджує анонім.

У дописі також згадано припущення про можливий "замовчуваний" зв’язок фінансування творчості з нібито діяльністю її родини.

Наприкінці автор акаунту пояснює свою анонімність.

"Це повідомлення я записую з анонімного акаунта… Якщо ви бачите це - значить, у нас ще є шанс бути почутими", - заявив анонім.

Родину співачки GRISANA звинуватили у &quot;кримінальному минулому&quot;: вона відповілаАнонім зробив заяву про родину GRISANA (скріншот)

Позиція GRISANA

Співачка оприлюднила відповідь у своїх соцмережах та назвала інформацію недостовірною.

"Поширена інформація не відповідає дійсності… вона є спотвореною, перебільшеною та створює хибне уявлення про мене", - заявила GRISANA.

Окремо артистка спростувала твердження про готель.

"Щодо готелю, то ні я, ні члени моєї сім’ї не є та ніколи не були його власниками і не маємо права власності на це приміщення", - пояснила вона.

GRISANA також повідомила, що розвиток її проєкту фінансують інші люди.

Родину співачки GRISANA звинуватили у &quot;кримінальному минулому&quot;: вона відповілаGRISANA (фото: instagram.com/grisana.gris)

"З самого початку запуску проєкту я маю двох партнерів, не пов’язаних з моєю родиною. Також ми реінвестуємо те, що заробляємо", - додала співачка.

Вона іронічно відреагувала на припущення щодо високих бюджетів.

"Мені й моїй команді приємно, що бюджет моєї творчості оцінюють набагато більше, ніж є насправді… будемо намагатися дивувати вас далі", - підсумувала артистка.

Коментар музичного оглядача

Музичний критик Роман Бутурлакін звернув увагу на невідповідності між словами співачки та даними з реєстрів.

"Вона все спростовує та каже, що до готелю стосунку не має, проте як пояснити те, що у відкритих джерелах власники готелю та торгової марки "GRISANA" мають одне імʼя та адресу?", - прокоментував Бутурлакін.

Також він оприлюднив фінансові дані.

"Прикріпляю офіційний дохід лише з готелю - 3,5 мільйони гривень за 2 роки… Але не її готель, то не її, так би мовити", - зазначив він.

Родину співачки GRISANA звинуватили у &quot;кримінальному минулому&quot;: вона відповілаОфіційний дохід готелю "Крокс" (скріншот)

Що відомо про GRISANA

Анастасія займається вокалом понад 11 років і сама пише музику. Дебютний альбом "Розкішна і зла" артистка випустила як самопродюсований проєкт.

У 14 років вона пройшла прослуховування в київській школі вокалу - саме тоді, за її словами, з’явилося усвідомлення, що хоче працювати на сцені.

Подальше навчання й системні тренування дозволили поступово сформувати її професійні навички, хоча початок, як зазначає сама співачка, був "без особливого таланту".

Родину співачки GRISANA звинуватили у &quot;кримінальному минулому&quot;: вона відповілаGRISANA (фото: instagram.com/grisana.gris)

Сценічний образ GRISANA включає руде каре, яскравий стиль та R&B-звучання.

Псевдонім вона трактує як особистий символ, а візуальну естетику вибудовує разом із креативною директоркою.

Артистка брала участь у Нацвідборі на "Євробачення-2025" та у 2025 році представила дебютний альбом. Планувала колаборацію з Кажанною, але її перенесли через різні творчі підходи.

Окрім вокалу, GRISANA навчається акторської майстерності та танців і заявляє про намір реалізувати себе в кіно.

Родину співачки GRISANA звинуватили у &quot;кримінальному минулому&quot;: вона відповілаGRISANA (фото: instagram.com/grisana.gris)

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: Instagram tyhapravda, Telegram-канали GRISANA і Романа Бутурлаткіна.

