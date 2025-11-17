Родину співачки GRISANA звинуватили у "кримінальному минулому": вона відповіла

Українська співачка GRISANA (справжнє ім'я - Грицун Анастасія) опинилася у центрі публічного скандалу після появи в Instagram анонімного допису, в якому автор заявив про нібито кримінальне минуле її родини та походження коштів на розвиток кар’єри артистки.

Що заявив анонімний акаунт

Анонімний профіль tyhapravda опублікував допис, де стверджує, що батько співачки Дмитро Грицун нібито пов'язаний зі справами про замовні вбивства та хабарництво.

"Нас знову на*бали… Є ім’я, яке має знати кожен - Грицун Анастасія Дмитрівна… чий батько офіційно є ініціатором замовних вбивств, хабарником корупціонером", - йдеться у дописі аноніма.

Автор також заявляє, що GRISANA в юному віці нібито стала співвласницею готелю у Павлограді.

"Анастасія у 22-му році стала співвласницею готелю в Павлограді…",- стверджує анонім.

У дописі також згадано припущення про можливий "замовчуваний" зв’язок фінансування творчості з нібито діяльністю її родини.

Наприкінці автор акаунту пояснює свою анонімність.

"Це повідомлення я записую з анонімного акаунта… Якщо ви бачите це - значить, у нас ще є шанс бути почутими", - заявив анонім.

Анонім зробив заяву про родину GRISANA (скріншот)

Позиція GRISANA

Співачка оприлюднила відповідь у своїх соцмережах та назвала інформацію недостовірною.

"Поширена інформація не відповідає дійсності… вона є спотвореною, перебільшеною та створює хибне уявлення про мене", - заявила GRISANA.

Окремо артистка спростувала твердження про готель.

"Щодо готелю, то ні я, ні члени моєї сім’ї не є та ніколи не були його власниками і не маємо права власності на це приміщення", - пояснила вона.

GRISANA також повідомила, що розвиток її проєкту фінансують інші люди.

GRISANA (фото: instagram.com/grisana.gris)

"З самого початку запуску проєкту я маю двох партнерів, не пов’язаних з моєю родиною. Також ми реінвестуємо те, що заробляємо", - додала співачка.

Вона іронічно відреагувала на припущення щодо високих бюджетів.

"Мені й моїй команді приємно, що бюджет моєї творчості оцінюють набагато більше, ніж є насправді… будемо намагатися дивувати вас далі", - підсумувала артистка.

Коментар музичного оглядача

Музичний критик Роман Бутурлакін звернув увагу на невідповідності між словами співачки та даними з реєстрів.

"Вона все спростовує та каже, що до готелю стосунку не має, проте як пояснити те, що у відкритих джерелах власники готелю та торгової марки "GRISANA" мають одне імʼя та адресу?", - прокоментував Бутурлакін.

Також він оприлюднив фінансові дані.

"Прикріпляю офіційний дохід лише з готелю - 3,5 мільйони гривень за 2 роки… Але не її готель, то не її, так би мовити", - зазначив він.

Офіційний дохід готелю "Крокс" (скріншот)

Що відомо про GRISANA

Анастасія займається вокалом понад 11 років і сама пише музику. Дебютний альбом "Розкішна і зла" артистка випустила як самопродюсований проєкт.

У 14 років вона пройшла прослуховування в київській школі вокалу - саме тоді, за її словами, з’явилося усвідомлення, що хоче працювати на сцені.

Подальше навчання й системні тренування дозволили поступово сформувати її професійні навички, хоча початок, як зазначає сама співачка, був "без особливого таланту".

GRISANA (фото: instagram.com/grisana.gris)

Сценічний образ GRISANA включає руде каре, яскравий стиль та R&B-звучання.

Псевдонім вона трактує як особистий символ, а візуальну естетику вибудовує разом із креативною директоркою.

Артистка брала участь у Нацвідборі на "Євробачення-2025" та у 2025 році представила дебютний альбом. Планувала колаборацію з Кажанною, але її перенесли через різні творчі підходи.

Окрім вокалу, GRISANA навчається акторської майстерності та танців і заявляє про намір реалізувати себе в кіно.

GRISANA (фото: instagram.com/grisana.gris)