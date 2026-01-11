Могилевська показала, як із чоловіком та доньками проводить зимову відпустку на Тенеріфе (відео)
Українська співачка Наталія Могилевська поділилася сімейними кадрами з відпустки за кордоном. Разом із чоловіком та доньками артистка проводить зимові канікули на іспанському острові Тенеріфе, де родина знайомиться з Атлантичним океаном.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram виконавиці.
Знаменитість поділилася кадрами з перших днів сімейної подорожі.
Співачка опублікувала фото й відео з прогулянок містом, відпочинку біля океану та часу, проведеного з дітьми на майданчиках.
За словами артистки, перший ранок на курорті родина вирішила присвятити знайомству з узбережжям і вирушила на пошуки пляжу.
Дорогою до узбережжя сім’я натрапила на дитячий майданчик, повз який не змогла пройти молодша донька Софійка.
Наталія Могилевська показала кадри з відпочинку на Тенеріфе (скріншот)
Згодом родина все ж дісталася океану - хоч пляж виявився кам’янистим, це не завадило відпочинку.
Доньки співачки із задоволенням погралися у воді Атлантичного океану.
"Наш перший ранок на океані. Пішли шукати пляж. Знайшли поки що дитячий майданчик і дикий пляж з камінням", - написала Могилевська.
Наталія Могилевська показала кадри з відпочинку на Тенеріфе (скріншот)
До слова, раніше Могилевська пояснювала, чому вирішила вирушити на відпочинок саме з дітьми.
За словами Могилевської, для родини ця поїздка має особливе значення, адже доньки вперше побачать океан.
"Їдемо з дітьми на відпочинок. Вперше побачимо океан. Діти нарешті зможуть насолодитися безтурботним дитинством, побачити світ, справжні пальми й величезний аквапарк. Саме заради цих емоцій ця подорож варта довгої дороги. Далі буде… якщо вам цікаво подивитися події нашої подорожі", - написала співачка.
Вас може зацікавити:
- Могилевська приголомшила, як на Водохреще пірнала у крижану водойму
- Могилевська вперше показала обличчя 5-річної донечки Софії
- Могилевська висловилася про уколи краси та прийняття віку