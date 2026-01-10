ua en ru
Невероятный камбэк Пидручного: капитан сборной Украины ворвался в топ-10 на Кубке мира

Суббота 10 января 2026 14:34
UA EN RU
Невероятный камбэк Пидручного: капитан сборной Украины ворвался в топ-10 на Кубке мира Фото: Дмитрий Пидручный (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

На этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе состоялась мужская гонка преследования. Лучший результат среди украинцев показал Дмитрий Пидручный, который сумел отыграть у соперников сразу 34 позиции после спринта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат гонки.

Кто из украинцев вышел на старт

В персьют по итогам спринтерской гонки отобрались четыре украинца: Виталий Мандзин (с 15-м результатом), Дмитрий Пидручный (41-й), Богдан Борковский (43-й) и Богдан Цымбал (45-й).

Впрочем, Цымбал в итоге на старт не вышел. Таким образом, Украину в гонке преследования представляли трое биатлонистов.

Прорыв капитана

Мандзин после первой стрельбы поднялся на 11-ю позицию, однако две ошибки на втором рубеже отбросили его назад.

Зато Пидручный, несмотря на штрафной круг на второй стрельбе, начал постепенно отыгрывать позиции. Ключевым стал третий и четвертый огневые рубежи: Пидручный отработал их безошибочно и воспользовался промахами соперников. После последней стрельбы украинец шел пятым, имея минимальное отставание от лидеров.

На финише капитан сборной занял седьмое место - это лучший результат Украины в текущем сезоне Кубка мира. По чистому времени преследования Пидручный стал самым быстрым в гонке.

Мандзин в итоге допустил шесть промахов, однако чисто отработал последний рубеж и сумел завершить гонку в топ-20.

Борковский с шестью штрафными кругами финишировал 44-м.

Кто победил в гонке

Победу в персьюте одержал итальянец Томмазо Джакомель. Несмотря на шесть штрафных кругов на первых трех огневых рубежах, чистая заключительная стрельба позволила ему вырвать победу с минимальным преимуществом над норвежцем Мартином Ульдалем.

Результаты гонки преследования:

  1. Томмазо Джакомель (Италия, 2+2+2+0)
  2. Мартин Ульдаль (Норвегия, 0+1+0+3) +4,5
  3. Себастьян Самуэльссон (Швеция, 1+2+2+1+1) +8,8
  • ...7. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1+0+0+0) +20,7
  • ...20. Виталий Мандзин (Украина, 1+2+3+0) +1:27.9
  • ...44. Богдан Борковский (Украина, 1+2+2+2+1+1) +3:29.7

Что дальше

Сегодня в Оберхофе состоится женская эстафета, в которой выступит сборная Украины в значительно обновленном составе. Начало гонки - в 15:25 по Киеву.

Завтра, 11 января, пройдут мужская эстафета (старт - в 12:00) и женская гонка преследования (15:15).

Ранее мы рассказали, как Кристина Дмитренко спасла выступление Украины в спринте Кубка мира.

Также узнайте, почему капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный не выйдет на старт заключительного этапа Кубка мира.

