Невероятный камбэк Пидручного: капитан сборной Украины ворвался в топ-10 на Кубке мира
На этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе состоялась мужская гонка преследования. Лучший результат среди украинцев показал Дмитрий Пидручный, который сумел отыграть у соперников сразу 34 позиции после спринта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат гонки.
Кто из украинцев вышел на старт
В персьют по итогам спринтерской гонки отобрались четыре украинца: Виталий Мандзин (с 15-м результатом), Дмитрий Пидручный (41-й), Богдан Борковский (43-й) и Богдан Цымбал (45-й).
Впрочем, Цымбал в итоге на старт не вышел. Таким образом, Украину в гонке преследования представляли трое биатлонистов.
Прорыв капитана
Мандзин после первой стрельбы поднялся на 11-ю позицию, однако две ошибки на втором рубеже отбросили его назад.
Зато Пидручный, несмотря на штрафной круг на второй стрельбе, начал постепенно отыгрывать позиции. Ключевым стал третий и четвертый огневые рубежи: Пидручный отработал их безошибочно и воспользовался промахами соперников. После последней стрельбы украинец шел пятым, имея минимальное отставание от лидеров.
На финише капитан сборной занял седьмое место - это лучший результат Украины в текущем сезоне Кубка мира. По чистому времени преследования Пидручный стал самым быстрым в гонке.
Мандзин в итоге допустил шесть промахов, однако чисто отработал последний рубеж и сумел завершить гонку в топ-20.
Борковский с шестью штрафными кругами финишировал 44-м.
Кто победил в гонке
Победу в персьюте одержал итальянец Томмазо Джакомель. Несмотря на шесть штрафных кругов на первых трех огневых рубежах, чистая заключительная стрельба позволила ему вырвать победу с минимальным преимуществом над норвежцем Мартином Ульдалем.
Результаты гонки преследования:
- Томмазо Джакомель (Италия, 2+2+2+0)
- Мартин Ульдаль (Норвегия, 0+1+0+3) +4,5
- Себастьян Самуэльссон (Швеция, 1+2+2+1+1) +8,8
- ...7. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1+0+0+0) +20,7
- ...20. Виталий Мандзин (Украина, 1+2+3+0) +1:27.9
- ...44. Богдан Борковский (Украина, 1+2+2+2+1+1) +3:29.7
Что дальше
Сегодня в Оберхофе состоится женская эстафета, в которой выступит сборная Украины в значительно обновленном составе. Начало гонки - в 15:25 по Киеву.
Завтра, 11 января, пройдут мужская эстафета (старт - в 12:00) и женская гонка преследования (15:15).
