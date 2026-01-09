ua en ru
Пт, 09 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Повернення олімпійської чемпіонки: збірна України з біатлону радикально змінила склад на естафету

П'ятниця 09 січня 2026 21:23
UA EN RU
Повернення олімпійської чемпіонки: збірна України з біатлону радикально змінила склад на естафету Фото: Юлія Джима (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Жіноча збірна України з біатлону оголосила склад на естафету на етапі Кубка світу в німецькому Обергофі. У команді – суттєві зміни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

Дебют Джими та повернення Городної

У порівнянні з попередніми етапами українська команда вийде на старт у значно оновленому складі.

До естафетної четвірки повертається Олена Городна, яка востаннє бігла командну гонку на стартовому етапі сезону в Естерсунді. А для олімпійської чемпіонки Юлії Джими естафета в Обергофі стане першою командною гонкою у сезоні Кубка світу-2025/26.

Натомість до заявки не потрапила Олександра Меркушина, яка була незмінною учасницею естафетних четвірок України в нинішньому сезоні. Біатлоністка повідомила у соцмережах, що пропустить командний старт через хворобу.

Склад України на жіночу естафету в Обергофі:

  • Христина Дмитренко
  • Дарина Чалик
  • Юлія Джима
  • Олена Городна

Зміни ролей у команді

Порівняно з естафетою в Гохфільцені незмінними у складі залишилися Христина Дмитренко та Дарина Чалик.

В Обергофі Дмитренко вперше у сезоні відкриватиме жіночу естафету – раніше вона бігла другий етап у Естерсунді та Гохфільцені.

Чалик цього разу стартуватиме другою. Для неї цей забіг стане другим командним стартом у кар'єрі: на попередньому етапі вона долала третій етап дистанції.

Де і коли дивитися естафету

Жіноча естафета на етапі Кубка світу з біатлону в Обергофі відбудеться у суботу, 10 січня. Початок – о 15:25 за київським часом.

Пряму трансляцію змагань покаже "Суспільне Спорт", а також регіональні телеканали "Суспільного".

Раніше ми розповіли, як Христина Дмитренко врятувала виступ України у спринті Кубка світу.

Також дізнайтеся, чому капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний не вийде на старт заключного етапу Кубка світу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Биатлон Кубок світу Збірна України
Новини
Вуличні бої в Гуляйполі: армія РФ штурмує місто хвилями, попри великі втрати
Вуличні бої в Гуляйполі: армія РФ штурмує місто хвилями, попри великі втрати
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка