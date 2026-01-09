Повернення олімпійської чемпіонки: збірна України з біатлону радикально змінила склад на естафету

Жіноча збірна України з біатлону оголосила склад на естафету на етапі Кубка світу в німецькому Обергофі. У команді – суттєві зміни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань .

Дебют Джими та повернення Городної

У порівнянні з попередніми етапами українська команда вийде на старт у значно оновленому складі.

До естафетної четвірки повертається Олена Городна, яка востаннє бігла командну гонку на стартовому етапі сезону в Естерсунді. А для олімпійської чемпіонки Юлії Джими естафета в Обергофі стане першою командною гонкою у сезоні Кубка світу-2025/26.

Натомість до заявки не потрапила Олександра Меркушина, яка була незмінною учасницею естафетних четвірок України в нинішньому сезоні. Біатлоністка повідомила у соцмережах, що пропустить командний старт через хворобу.

Склад України на жіночу естафету в Обергофі:

Христина Дмитренко

Дарина Чалик

Юлія Джима

Олена Городна

Зміни ролей у команді

Порівняно з естафетою в Гохфільцені незмінними у складі залишилися Христина Дмитренко та Дарина Чалик.

В Обергофі Дмитренко вперше у сезоні відкриватиме жіночу естафету – раніше вона бігла другий етап у Естерсунді та Гохфільцені.

Чалик цього разу стартуватиме другою. Для неї цей забіг стане другим командним стартом у кар'єрі: на попередньому етапі вона долала третій етап дистанції.

Де і коли дивитися естафету

Жіноча естафета на етапі Кубка світу з біатлону в Обергофі відбудеться у суботу, 10 січня. Початок – о 15:25 за київським часом.

Пряму трансляцію змагань покаже "Суспільне Спорт", а також регіональні телеканали "Суспільного".