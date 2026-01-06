Netflix продлил "Эмили в Париже" на шестой сезон: что известно и когда премьера

Сериал "Эмили в Париже" официально продлили на шестой сезон. Зрителей ждет еще больше приключений с главными героями.

Что известно о 6 сезоне и когда возможна премьера, рассказывает РБК-Украина .

"Эмили в Париже" продлили на шестой сезон

Радостную для поклонников новость создатели сообщили в коротком видеоролике. В нем исполнительница главной роли Лили Коллинз появляется в Париже и задувает свечу на круассане с цифрой 6.

"Дом, милый дом. "Эмили в Париже" возвращается на 6 сезон", - говорилось в заметке.

О выходе нового сезона стало известно через две недели после премьеры всех 10 эпизодов пятого, который завершился несколькими громкими клифхенгерами.

Создатель сериала Даррен Стар ранее делился мыслями о будущем шоу. По его словам, история и в дальнейшем будет оставаться верной своему названию, то есть будет сосредоточена в Париже.

"Но если есть возможность органично увезти зрителей в новое путешествие - это всегда увлекательно", - говорил Стар.

"Эмили в Париже" продолжили (кадр из сериала)

Что известно об успехе 5 сезона "Эмили в Париже"

Решение о продлении приняли на фоне успешного старта пятого сезона. По сюжету новых серий Эмили отправляется в Рим, где должна открыть филиал агентства Грато, но в итоге все идет не по плану.

Там она также погрузилась в новые романтические отношения с наследником модного дома Марчелло Муратори. В то же время героиня разрывалась между новой жизнью в Италии и прошлым во Франции.

Каким был 5 сезон "Эмили в Париже" (кадр из сериала)

В целом новый сезон собрал 26,8 млн просмотров за 11 дней, став хитом в 24 странах мира, в том числе во Франции, Италии, Бразилии и Германии. Финал оставил немало вопросов, поэтому, очевидно, создатели будут давать ответы уже в новых сериях.

Напомним, Эмили разорвала отношения с Марчелло, Минди приняла предложение руки и сердца от Николя, несмотря на предостережения Алфи, а Габриэль отправился работать в Грецию, отправив известие Эмили.

Премьера 6 сезона может состояться в 2026 году.