ua en ru
Вт, 06 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Netflix продлил "Эмили в Париже" на шестой сезон: что известно и когда премьера

Вторник 06 января 2026 16:46
UA EN RU
Netflix продлил "Эмили в Париже" на шестой сезон: что известно и когда премьера "Эмили в Париже" получит еще один сезон (кадр из сериала)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Сериал "Эмили в Париже" официально продлили на шестой сезон. Зрителей ждет еще больше приключений с главными героями.

Что известно о 6 сезоне и когда возможна премьера, рассказывает РБК-Украина.

"Эмили в Париже" продлили на шестой сезон

Радостную для поклонников новость создатели сообщили в коротком видеоролике. В нем исполнительница главной роли Лили Коллинз появляется в Париже и задувает свечу на круассане с цифрой 6.

"Дом, милый дом. "Эмили в Париже" возвращается на 6 сезон", - говорилось в заметке.

О выходе нового сезона стало известно через две недели после премьеры всех 10 эпизодов пятого, который завершился несколькими громкими клифхенгерами.

Создатель сериала Даррен Стар ранее делился мыслями о будущем шоу. По его словам, история и в дальнейшем будет оставаться верной своему названию, то есть будет сосредоточена в Париже.

"Но если есть возможность органично увезти зрителей в новое путешествие - это всегда увлекательно", - говорил Стар.

Netflix продлил &quot;Эмили в Париже&quot; на шестой сезон: что известно и когда премьера"Эмили в Париже" продолжили (кадр из сериала)

Что известно об успехе 5 сезона "Эмили в Париже"

Решение о продлении приняли на фоне успешного старта пятого сезона. По сюжету новых серий Эмили отправляется в Рим, где должна открыть филиал агентства Грато, но в итоге все идет не по плану.

Там она также погрузилась в новые романтические отношения с наследником модного дома Марчелло Муратори. В то же время героиня разрывалась между новой жизнью в Италии и прошлым во Франции.

Netflix продлил &quot;Эмили в Париже&quot; на шестой сезон: что известно и когда премьераКаким был 5 сезон "Эмили в Париже" (кадр из сериала)

В целом новый сезон собрал 26,8 млн просмотров за 11 дней, став хитом в 24 странах мира, в том числе во Франции, Италии, Бразилии и Германии. Финал оставил немало вопросов, поэтому, очевидно, создатели будут давать ответы уже в новых сериях.

Напомним, Эмили разорвала отношения с Марчелло, Минди приняла предложение руки и сердца от Николя, несмотря на предостережения Алфи, а Габриэль отправился работать в Грецию, отправив известие Эмили.

Премьера 6 сезона может состояться в 2026 году.

Вас также может заинтересовать:

При написании материала были использованы следующие источники: Netflix Tudum, Deadline, Instagram "Emily In Paris".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса фильмы Фильмы
Новости
Союзники Украины обсудили в Париже практическую реализацию гарантий безопасности
Союзники Украины обсудили в Париже практическую реализацию гарантий безопасности
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка