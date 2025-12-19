ua en ru
Пт, 19 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Квартира в центрі, люксовий одяг і ресторани: реальна вартість життя як у "Емілі в Парижі"

П'ятниця 19 грудня 2025 11:13
UA EN RU
Квартира в центрі, люксовий одяг і ресторани: реальна вартість життя як у "Емілі в Парижі" Кадр з серіалу "Емілі в Парижі"
Автор: Іванна Пашкевич

Серіал "Емілі в Парижі" створює образ безтурботного життя у французькій столиці - з квартирою в центрі, люксовим гардеробом і регулярними походами до ресторанів. Втім, за глянцевою картинкою стоять значні фінансові витрати, які суттєво перевищують доходи більшості молодих фахівців у Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Vanity Fair, журналісти якого підрахували реальну вартість життя головної героїні серіалу.

Одяг і аксесуари: люкс без обмежень

Однією з ключових складових образу Емілі є її гардероб. За підрахунками журналістів, героїня носить речі від Chanel, Hermès та інших люксових брендів.

Загальні витрати на одяг і аксесуари можуть сягати близько 65 тисяч євро на рік.

Йдеться не лише про вбрання, а й про сумки, взуття, прикраси та стилістичні аксесуари, які регулярно змінюються протягом сезонів.

Квартира в центрі, люксовий одяг і ресторани: реальна вартість життя як у &quot;Емілі в Парижі&quot;Кадр з серіалу "Емілі в Парижі"

Стиль життя: ресторани, таксі й коктейлі

Ще одна стаття витрат - повсякденне життя. У серіалі Емілі постійно відвідує ресторани, кав’ярні, бари, користується таксі та проводить вечори у світських компаніях.

За оцінкою Vanity Fair, такий спосіб життя коштує приблизно 6 тисяч євро на рік.

До цієї суми входять регулярні витрати на харчування поза домом, напої, каву та транспорт.

Квартира в центрі, люксовий одяг і ресторани: реальна вартість життя як у &quot;Емілі в Парижі&quot;Кадр з серіалу "Емілі в Парижі"

Квартира в центрі Парижа: дорога мрія

Особливу увагу аналітики звернули на житло героїні. За сюжетом, Емілі мешкає у квартирі в центральному районі Парижа - і таке житло справді існує, але доступне далеко не кожному.

Оренда подібної квартири може коштувати від 30 тисяч євро на рік і більше, залежно від району, метражу та стану житла.

Загальний бюджет

Таким чином, сукупні витрати на життя "як у Емілі" перевищують 100 тисяч євро на рік. І це - без урахування непередбачуваних витрат, подорожей чи великих покупок.

Втім, реальність ринку праці у Франції виглядає значно скромніше. За даними видання, маркетолог із подібним досвідом у Парижі в реальному житті заробляє близько 40 тисяч євро на рік до оподаткування.

Це означає, що спосіб життя, який демонструє серіал, є фінансово недосяжним для більшості молодих спеціалістів у французькій столиці.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Париж Фільми Зірки
Новини
Євросоюз схвалив рішення про надання Україні допомоги на 90 мільярдів євро
Євросоюз схвалив рішення про надання Україні допомоги на 90 мільярдів євро
Аналітика
"Українці не поділяють думку "віддайте Донбас і війна закінчиться", – Антон Грушецький, КМІС
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Українці не поділяють думку "віддайте Донбас і війна закінчиться", – Антон Грушецький, КМІС