Квартира в центрі, люксовий одяг і ресторани: реальна вартість життя як у "Емілі в Парижі"
Серіал "Емілі в Парижі" створює образ безтурботного життя у французькій столиці - з квартирою в центрі, люксовим гардеробом і регулярними походами до ресторанів. Втім, за глянцевою картинкою стоять значні фінансові витрати, які суттєво перевищують доходи більшості молодих фахівців у Парижі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Vanity Fair, журналісти якого підрахували реальну вартість життя головної героїні серіалу.
Одяг і аксесуари: люкс без обмежень
Однією з ключових складових образу Емілі є її гардероб. За підрахунками журналістів, героїня носить речі від Chanel, Hermès та інших люксових брендів.
Загальні витрати на одяг і аксесуари можуть сягати близько 65 тисяч євро на рік.
Йдеться не лише про вбрання, а й про сумки, взуття, прикраси та стилістичні аксесуари, які регулярно змінюються протягом сезонів.
Кадр з серіалу "Емілі в Парижі"
Стиль життя: ресторани, таксі й коктейлі
Ще одна стаття витрат - повсякденне життя. У серіалі Емілі постійно відвідує ресторани, кав’ярні, бари, користується таксі та проводить вечори у світських компаніях.
За оцінкою Vanity Fair, такий спосіб життя коштує приблизно 6 тисяч євро на рік.
До цієї суми входять регулярні витрати на харчування поза домом, напої, каву та транспорт.
Кадр з серіалу "Емілі в Парижі"
Квартира в центрі Парижа: дорога мрія
Особливу увагу аналітики звернули на житло героїні. За сюжетом, Емілі мешкає у квартирі в центральному районі Парижа - і таке житло справді існує, але доступне далеко не кожному.
Оренда подібної квартири може коштувати від 30 тисяч євро на рік і більше, залежно від району, метражу та стану житла.
Загальний бюджет
Таким чином, сукупні витрати на життя "як у Емілі" перевищують 100 тисяч євро на рік. І це - без урахування непередбачуваних витрат, подорожей чи великих покупок.
Втім, реальність ринку праці у Франції виглядає значно скромніше. За даними видання, маркетолог із подібним досвідом у Парижі в реальному житті заробляє близько 40 тисяч євро на рік до оподаткування.
Це означає, що спосіб життя, який демонструє серіал, є фінансово недосяжним для більшості молодих спеціалістів у французькій столиці.
