"Ненавиджу": у будинок представниці України на "Дитячому Євробаченні" влучив ворожий дрон

У ніч на 9 січня під час масованої атаки дронами та ракетами по Києву було пошкоджено будинок, у якому мешкає представниця України на "Дитяче Євробачення" Софія Нерсесян.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram виконавиці.

На оприлюднених кадрах видно серйозні руйнування: знищені перекриття, уламки конструкцій, вибите скло та понівечений двір.

Світло в будівлі відсутнє, а приміщення зазнали значних пошкоджень.

"Ненавиджу вас Ра*ка", - написала Софія.

У будинок Софії Нерсесян влучив ворожий дрон (скріншот)

Згодом вона опублікувала ще одне фото з наслідками влучання.

"Найстрашніша ніч в моєму житті", - поділилася артистка.

За наявною інформацією, сама співачка та члени її родини не постраждали.

У будинок Софії Нерсесян влучив ворожий дрон (скріншот)

Обстріл Києва 9 січня

У ніч на 9 січня російські війська здійснили масований удар по Києву.

За даними ДСНС столиці, внаслідок атаки загинули четверо людей, ще 25 осіб дістали поранення.

Серед постраждалих - п’ятеро рятувальників. Також повідомляється, що з-під завалів уже вдалося врятувати 32 людини.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що через обстріл у низці районів столиці виникли перебої з електропостачанням і водою.

На лівому березі міста було запроваджено аварійні відключення світла, а водопостачання відсутнє як на лівобережній частині Києва, так і в окремих районах правого берега.

У Дарницькому районі безпілотник упав у дворі житлового будинку. Вибуховою хвилею пошкоджено одноповерхову крамницю та вікна сусіднього будинку.

Унаслідок падіння уламків дрона спалахнули пожежі у двох житлових будинках і гаражах.

У Деснянському районі загоряння виникло на даху 18-поверхового житлового будинку після влучання безпілотника.

Ще одна пожежа сталася у п’ятиповерхівці, а в іншому будинку зафіксували сильне задимлення в під’їзді. Також пошкоджень зазнали території торговельного центру та санаторію.

У Дніпровському районі уламки дрона впали на дах нежитлової будівлі. Через інші фрагменти безпілотника загорілися 16-поверховий і 9-поверховий житлові будинки.

Вибуховою хвилею частково зруйновано дах триповерхового житлового будинку. Крім того, уламки впали на дитячий майданчик у дворі та поблизу трамвайного депо.

У Печерському районі через падіння уламків безпілотників частково пошкоджено фасад дев’ятиповерхового житлового будинку.

На всіх місцях влучань працюють аварійно-рятувальні служби, які ліквідовують наслідки атаки.