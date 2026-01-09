ua en ru
Пт, 09 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Ненавиджу": у будинок представниці України на "Дитячому Євробаченні" влучив ворожий дрон

П'ятниця 09 січня 2026 10:49
UA EN RU
"Ненавиджу": у будинок представниці України на "Дитячому Євробаченні" влучив ворожий дрон Софія Нерсесян (фото: instagram.com/nersesiansofia_official)
Автор: Іванна Пашкевич

У ніч на 9 січня під час масованої атаки дронами та ракетами по Києву було пошкоджено будинок, у якому мешкає представниця України на "Дитяче Євробачення" Софія Нерсесян.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram виконавиці.

На оприлюднених кадрах видно серйозні руйнування: знищені перекриття, уламки конструкцій, вибите скло та понівечений двір.

Світло в будівлі відсутнє, а приміщення зазнали значних пошкоджень.

"Ненавиджу вас Ра*ка", - написала Софія.

&quot;Ненавиджу&quot;: у будинок представниці України на &quot;Дитячому Євробаченні&quot; влучив ворожий дронУ будинок Софії Нерсесян влучив ворожий дрон (скріншот)

Згодом вона опублікувала ще одне фото з наслідками влучання.

"Найстрашніша ніч в моєму житті", - поділилася артистка.

За наявною інформацією, сама співачка та члени її родини не постраждали.

У будинок Софії Нерсесян влучив ворожий дрон (скріншот)

Обстріл Києва 9 січня

У ніч на 9 січня російські війська здійснили масований удар по Києву.

За даними ДСНС столиці, внаслідок атаки загинули четверо людей, ще 25 осіб дістали поранення.

Серед постраждалих - п’ятеро рятувальників. Також повідомляється, що з-під завалів уже вдалося врятувати 32 людини.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що через обстріл у низці районів столиці виникли перебої з електропостачанням і водою.

На лівому березі міста було запроваджено аварійні відключення світла, а водопостачання відсутнє як на лівобережній частині Києва, так і в окремих районах правого берега.

У Дарницькому районі безпілотник упав у дворі житлового будинку. Вибуховою хвилею пошкоджено одноповерхову крамницю та вікна сусіднього будинку.

Унаслідок падіння уламків дрона спалахнули пожежі у двох житлових будинках і гаражах.

У Деснянському районі загоряння виникло на даху 18-поверхового житлового будинку після влучання безпілотника.

Ще одна пожежа сталася у п’ятиповерхівці, а в іншому будинку зафіксували сильне задимлення в під’їзді. Також пошкоджень зазнали території торговельного центру та санаторію.

У Дніпровському районі уламки дрона впали на дах нежитлової будівлі. Через інші фрагменти безпілотника загорілися 16-поверховий і 9-поверховий житлові будинки.

Вибуховою хвилею частково зруйновано дах триповерхового житлового будинку. Крім того, уламки впали на дитячий майданчик у дворі та поблизу трамвайного депо.

У Печерському районі через падіння уламків безпілотників частково пошкоджено фасад дев’ятиповерхового житлового будинку.

На всіх місцях влучань працюють аварійно-рятувальні служби, які ліквідовують наслідки атаки.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Детское Евровидение Війна в Україні
Новини
Київ скликає Радбез ООН та засідання Ради Україна-НАТО через удар росіян "Орєшніком"
Київ скликає Радбез ООН та засідання Ради Україна-НАТО через удар росіян "Орєшніком"
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка