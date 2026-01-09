ua en ru
"Ненавижу": в дом представительницы Украины на "Детском Евровидении" попал вражеский дрон

Пятница 09 января 2026 10:49
"Ненавижу": в дом представительницы Украины на "Детском Евровидении" попал вражеский дрон София Нерсесян (фото: instagram.com/nersesiansofia_official)
Автор: Иванна Пашкевич

В ночь на 9 января во время массированной атаки дронами и ракетами по Киеву был поврежден дом, в котором живет представительница Украины на "Детское Евровидение" София Нерсесян.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram исполнительницы.

На обнародованных кадрах видны серьезные разрушения: уничтожены перекрытия, обломки конструкций, выбитые стекла и изуродованный двор.

Свет в здании отсутствует, а помещения получили значительные повреждения.

"Ненавижу вас Ра*ка", - написала София.

&quot;Ненавижу&quot;: в дом представительницы Украины на &quot;Детском Евровидении&quot; попал вражеский дронВ дом Софии Нерсесян попал вражеский дрон (скриншот)

Впоследствии она опубликовала еще одно фото с последствиями попадания.

"Самая страшная ночь в моей жизни", - поделилась артистка.

По имеющейся информации, сама певица и члены ее семьи не пострадали.

В дом Софии Нерсесян попал вражеский дрон (скриншот)

Обстрел Киева 9 января

В ночь на 9 января российские войска осуществили массированный удар по Киеву.

По данным ГСЧС столицы, в результате атаки погибли четыре человека, еще 25 человек получили ранения.

Среди пострадавших - пятеро спасателей. Также сообщается, что из-под завалов уже удалось спасти 32 человека.

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за обстрелов в ряде районов столицы возникли перебои с электроснабжением и водой.

На левом берегу города были введены аварийные отключения света, а водоснабжение отсутствует как на левобережной части Киева, так и в отдельных районах правого берега.

В Дарницком районе беспилотник упал во дворе жилого дома. Взрывной волной повреждены одноэтажный магазин и окна соседнего дома.

В результате падения обломков дрона вспыхнули пожары в двух жилых домах и гаражах.

В Деснянском районе возгорание возникло на крыше 18-этажного жилого дома после попадания беспилотника.

Еще один пожар произошел в пятиэтажке, а в другом доме зафиксировали сильное задымление в подъезде. Также повреждения получили территории торгового центра и санатория.

В Днепровском районе обломки дрона упали на крышу нежилого здания. Из-за других фрагментов беспилотника загорелись 16-этажный и 9-этажный жилые дома.

Взрывной волной частично разрушена крыша трехэтажного жилого дома. Кроме того, обломки упали на детскую площадку во дворе и вблизи трамвайного депо.

В Печерском районе из-за падения обломков беспилотников частично поврежден фасад девятиэтажного жилого дома.

На всех местах попаданий работают аварийно-спасательные службы, которые ликвидируют последствия атаки.

