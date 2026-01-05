Дружина Козловського про нічний обстріл Києва: "Встигла закрити дитині вуха"

Нічна атака дронів 5 січня не оминула й родину відомого співака Віталія Козловського. Його дружина емоційно розповіла, як разом із маленькою дитиною пережила обстріл столиці та показала наслідки удару на Оболоні.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Stories в Instagram.

Дружина Козловського розповіла, як пережила обстріл Києва

За словами Бакуменко, вона прокинулася від характерного звуку безпілотника, що набирав швидкість десь дуже близько.

"Вночі прокинулась від звуку, як шахед набирає швидкість. Тільки встигла дитині закрити вуха руками, щоб не розбудило - і тут бахнуло. Він відкрив очі й каже: "Шахед. Десь розвалило хату". І заснув далі. Реалії", - написала вона.

Син Віталія Козловського (скриншот)

Також Юлія показала фото з місця обстрілу та розповіла, що її син довго спостерігав за роботою рятувальників.

"Оскара не могла забрати, дивився, як розбирають завал. Запах пожежі чутно сильно", - зазначила дружина артиста.

Дружина Козловського показала фото після прильоту шахеда (скриншот)

Обстріл Києва та області 5 січня

У ніч на 5 січня російські війська здійснили чергову атаку по території України. Окупанти застосували балістичні ракети та велику кількість ударних безпілотників типу "шахед". Під ворожим ударом знову опинилася столиця - Київ атакували дронами-камікадзе.

Внаслідок нічного обстрілу в Оболонському районі Києва було пошкоджено приватний медичний заклад. На місці працювали екстрені служби, рятувальники ліквідовували наслідки атаки та розбирали завали.

Троє людей зазнали поранень, ще один чоловік помер від отриманих травм.

У Фастівському районі внаслідок атаки пошкоджено понад 10 житлових будинків, а також автомобілі, гаражі та складські приміщення. Один чоловік загинув - його тіло рятувальники виявили під час ліквідації пожежі у власному будинку.