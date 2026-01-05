Лавіка розповіла, як пережила атаку на Києва з новонародженим сином

У ніч на 5 січня окупанти атакували Київ ударними дронами , внаслідок чого було зафіксовано влучання та пошкоджено приватний медичний заклад на Оболоні. Українська співачка Лавіка розповіла, як разом із новонародженим сином Любомиром пережила обстріл поблизу свого будинку.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Stories в Instagram.

Лавіка розповіла про влучання поруч з нею

За словами співачки, ніч була тривожною для її родини, адже вибух стався зовсім поруч із місцем її проживання. Артистка зазначила, що, попри небезпеку, з нею та її близькими все гаразд.

Лавіка розповіла про влучання на Оболоні (скриншот)

"Дякуємо, друзі, за ваші повідомлення. Влучання було дійсно поруч у нашому районі, але у нас все добре. Бережіть і ви себе, будь ласка", - написала вона.

Також співачка подякувала підписникам за слова підтримки та турботу.

Згодом вона опублікувала ще одне фото з новонародженим сином та пошуткувала, що він "передає привіт" російським окупантам.

Лавіка показала сина (скриншот)

Хто така Лавіка

Лавіка (справжнє ім’я - Любов Юнак) - українська співачка, телеведуча та кандидат психологічних наук. Народилася 26 листопада 1985 року в Києві. З дитинства займалася балетною хореографією, згодом здобула дві вищі освіти.

Перші появи артистки в медіапросторі відбулися у 2008 році.

Дебютний сингл "Щастя кольору платини" одразу отримав відеокліп, а пісня "Вічний рай" принесла артистці широку популярність і увійшла до топ-20 найротованіших треків українських радіостанцій. Того ж року Лавіка була відзначена премією "Кришталевий мікрофон" у номінації "Прорив року".

У 2013 році Любов Юнак захистила кандидатську дисертацію з психології, здобувши науковий ступінь кандидата психологічних наук.

У 2014-2017 роках Лавіка працювала телеведучою шоу Start-UP Show на телеканалі M1, а у 2016 році брала участь у національному відборі на Євробачення з піснею Hold Me.

У 2018 році Лавіка вийшла заміж за ексучасника шоу "Фабрика зірок" Вову Борисенка, однак згодом пара розлучилася.

У травні 2025 року співачка одружилася з Дмитром Вознюком.

28 грудня в Київському міському пологовому будинку №7 у Лавіки народився первісток. Артистка зізнавалася, що зробила перші години після народження сина особливими - у палаті вона ввімкнула проєкцію зоряного неба, створивши атмосферу родинного свята.

Хлопчика назвали Любомиром.

Лавіка з коханим (фото: instagram.com/lavika)

Обстріл Києва та області 5 січня

У ніч проти 5 січня російська армія завдала чергового масованого удару по Україні, використавши балістичні ракети та значну кількість ударних безпілотників-"шахедів". Однією з головних цілей знову стала столиця, яку атакували дрони-камікадзе.

Внаслідок обстрілу в Оболонському районі Києва зазнав пошкоджень приватний медичний заклад. За офіційною інформацією, троє людей дістали поранення, ще один чоловік помер.

Крім того, у Фастівському районі Київської області ворожа атака спричинила руйнування понад десяти житлових будинків, а також пошкодження автомобілів, гаражів і складських приміщень. Внаслідок пожежі у власному будинку загинув чоловік.