"Немає сенсу": український продюсер прямо відповів, чому не повертається з-за кордону

Чому продюсер не повертається з-за кордону

За словами Черенова, це питання "цікаве". Але він намагається про нього не замислюватися.

"Бо тоді доводиться вигадувати аргументи й виправдовувати себе. Є ситуації, на які я не можу впливати, тому немає сенсу нарощувати стрес. Зараз мій пріоритет - це сім'я. Я зосереджуюся на тому, за що несу відповідальність, тому уникаю зайвих "колупань" у собі стосовно повернення чи неповернення", - прямо сказав Роман.

За словами музичного продюсера, він прагне бути корисним для України. І нині, запевнив Черенов, уся його концертна та творча діяльність це благодійність. Він згадав збір, в якому колаборація артистів з його участю зібрала приблизно 17 мільйонів гривень.

"Я, чесно кажучи, туплю, що не підраховую, скільки це приносить коштів, але від початку повномасштабної війни ми не дали жодного комерційного концерту. Абсолютно всі зібрані гроші спрямовуємо на допомогу Збройним силам України", - запевнив продюсер.

"У моєї дружини також є вагоме досягнення - місцевий музей організував виставку, на якій окремо виділили простір для її картин. Кошти від їхнього продажу спрямовують на підтримку ЗСУ", - додав він.

Хто такий Роман Черенов

Morphom - український музикант і саундпродюсер, родом із Ковеля. З 16 років виступав на місцевих сценах, пізніше працював діджеєм та кіно-композитором у Києві.

Ширшу відомість Черенов отримав після створення у 2014 році проєкту Morphom, з яким почав активно працювати на телебаченні та у колабораціях. Він співпрацював із Джамалою, The Maneken, Pur:Pur, PANIVALKOVA, Pianoбой та низкою інших артистів. Окрему роль у його кар’єрі відіграла співпраця з Jerry Heil: у 2019 році Черенов став саундпродюсером її альбому "Я Яна" та хіта "Охрана Отмена".