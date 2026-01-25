"За нами закривали кордон": відомий продюсер пояснив, як виїхав з України під час війни

Музичний продюсер та автор пісень Роман Черенов (Morphom) разом з родиною виїхав з України 24 лютого 2022 року. І нині артист пояснив, чому його випустили.

Як продюсер виїхав за кордон

Автор пісень, який працював та нині працює з багатьома відомими артистами (Оля Полякова, Джамала, Володимир Дантес, Jerry Heil та іншими), мешкає в Португалії. Але перший день повномасштабної війни РФ проти України він застав вдома.

"Ми повернулися до Києва з Івано-Франківська саме в ніч на 24 лютого - їздили на сонграйт-сесію. Заправили машину, тільки зайшли в помешкання, не встигли навіть прилягти, як усе почалося. Не думаючи, схопили дітей, нерозібрані валізи, які стояли на порозі, стрибнули в авто і поїхали до кордону", - згадав продюсер.

І тоді його пропустили. За словами Черенова, він встиг виїхати до того, як для чоловіків призовного віку закрили кордон.

"Тоді ще не було оголошено мобілізацію, тобто фактично за нами вже закривали кордон. Тому ті, хто, як і ми, були зібрані, виїхали без заторів. Ми перетинали кордон, щоб перестрахуватись. Це був орієнтир всіх людей на той момент", - зізнався Роман.

"Але "тиждень-два" перетворилися на два місяці, потім зненацька вже й рік минув, тоді другий, як ми жили в Польщі. І виходило, що весь час я наче стояв біля дверей, чекаючи, коли буде безпечно зайти", - додав він.

Тоді Роман полюбив Польщу, але не захотів залишатися в одній країні. Продюсер згадав свою давню мрію. Він хотів пожити в різних країнах.

"Ми зрозуміли, що якщо не приймемо це рішення зараз, з часом буде важче. І якщо є така ідея, варто спробувати, бо сила волі - така штука: вона не накопичується, а розходиться", - розповів Черенов.