"Нет смысла": украинский продюсер прямо ответил, почему не возвращается из-за границы

Почему продюсер не возвращается из-за границы

По словам Черенова, этот вопрос "интересный". Но он старается о нем не задумываться.

"Потому что тогда приходится придумывать аргументы и оправдывать себя. Есть ситуации, на которые я не могу влиять, поэтому нет смысла наращивать стресс. Сейчас мой приоритет - это семья. Я сосредотачиваюсь на том, за что несу ответственность, поэтому избегаю лишних "ковыряний" в себе относительно возвращения или невозвращения", - прямо сказал Роман.

По словам музыкального продюсера, он стремится быть полезным для Украины. И сейчас, заверил Черенов, вся его концертная и творческая деятельность это благотворительность. Он вспомнил сбор, в котором коллаборация артистов с его участием собрала примерно 17 миллионов гривен.

"Я, честно говоря, туплю, что не подсчитываю, сколько это приносит средств, но с начала полномасштабной войны мы не дали ни одного коммерческого концерта. Абсолютно все собранные деньги направляем на помощь Вооруженным силам Украины", - заверил продюсер.

"У моей жены также есть весомое достижение - местный музей организовал выставку, на которой отдельно выделили пространство для ее картин. Средства от их продажи направляются на поддержку ВСУ", - добавил он.

Кто такой Роман Черенов

Morphom - украинский музыкант и саундпродюсер, родом из Ковеля. С 16 лет выступал на местных сценах, позже работал диджеем и кино-композитором в Киеве.

Широкую известность Черенов получил после создания в 2014 году проекта Morphom, с которым начал активно работать на телевидении и в коллаборациях. Он сотрудничал с Джамалой, The Maneken, Pur:Pur, PANIVALKOVA, Ріапобой и рядом других артистов. Отдельную роль в его карьере сыграло сотрудничество с Jerry Heil: в 2019 году Черенов стал саундпродюсером ее альбома "Я Яна" и хита "Охрана Отмена".