Небажані гості: у Молдові хочуть скасувати концерти Винника та двох російських зірок

16:19 11.04.2026 Сб
Виступи цих артистів назвали недоречними і натякнули на наслідки
aimg Сюзанна Аль Маріді
Небажані гості: у Молдові хочуть скасувати концерти Винника та двох російських зірок

У Молдові закликають скасувати концерти низки артистів, серед яких опинилися Олег Винник, Нурлан Сабуров та Діана Арбеніна. Міністерство культури країни звернулося до організаторів із чіткою позицією.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Мінкульту Молдови у Facebook.

Чому в Молдові бойкотують Винника та російських зірок

У Міністерстві культури назвали недоречним концерти цих артистів. Там вже надіслали організаторам заходів рекомендації скасувати виступи та розірвати з ними домовленості.

"Організаторам цих заходів було повідомлено про висновки оцінювання з рекомендацією розірвати будь-які договірні відносини з особами, які можуть призвести до неможливого їх в'їзду на територію Республіки Молдова і, звичайно, до скасування подій", - йдеться у заяві.

Крім цього, у Мінкульті наголосили, що організатори подій несуть відповідальність за те, кого вони запрошують на сцену.

"Культурні установи та організатори заходів зобов'язані з максимальною серйозністю оцінювати суспільний вплив гостей, яких вони запрошують, включаючи можливі ризики", - додали у заяві.

Небажані гості: у Молдові хочуть скасувати концерти Винника та двох російських зірокЗаява Мінкульту Молдови (скриншот)

Скандали з Винником, Субаровим та Арбеніною

Ситуація викликала резонанс через репутацію артистів. Арбеніна, яка є фронтвумен гурту "Нічні снайпери", спершу виступала проти війни РФ проти України. Навіть у 2022 році випустила пісню "Не мовчи".

Концерти співачки почали скасовувати в країні, але вона продовжила залишатися там. Вже у 2023-му висловила підтримку дружинам російських окупантів.

Що стосується Сабурова, то після початку повномасштабного вторгнення він зайняв мовчазну позицію, продовжував жити та працювати в РФ.

Під час одного виступів за кордоном активістка вийшла до нього в білій сукні з червоними плямами, які символізували кров жертв війни. У відповідь Нуарлан цинічно пожартував: "Вибачте, це місячні?".

Втім, всидіти на двох стільцях у артиста не вийшло. Цього року йому заборонили в'їзд до Росії.

За даними тамтешніх медіа, серед причин - порушення міграційного законодавства, прихована критика війни та начебто "відмивання" зароблених там коштів.

У мережі також гуляло відео, де він начебто передає мотоцикли для штурмових підрозділів ПВК "Вагнер".

Не менше суперечок викликає і Олег Винник. Після початку повномасштабної війни він виїхав в Німеччину, продовжує співати російською і не раз потрапляв у скандали через недоречні заяви.

Росіяни будують нову базу для пуску "Шахедів": розкрито місце та деталі
