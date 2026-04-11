Нежелательные гости: в Молдове хотят отменить концерты Винника и двух российских звезд

16:19 11.04.2026 Сб
3 мин
Выступления этих артистов назвали неуместными и намекнули на последствия
aimg Сюзанна Аль Мариди
Нежелательные гости: в Молдове хотят отменить концерты Винника и двух российских звезд Винник и Сабуров (коллаж: РБК-Украина)

В Молдове призывают отменить концерты ряда артистов, среди которых оказались Олег Винник, Нурлан Сабуров и Диана Арбенина. Министерство культуры страны обратилось к организаторам с четкой позицией.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Минкульта Молдовы в Facebook.

Почему в Молдове бойкотируют Винника и российских звезд

В Министерстве культуры назвали неуместным концерты этих артистов. Там уже направили организаторам мероприятий рекомендации отменить выступления и разорвать с ними договоренности.

"Организаторам этих мероприятий было сообщено о выводах оценки с рекомендацией разорвать любые договорные отношения с лицами, которые могут привести к невозможному их въезду на территорию Республики Молдова и, конечно, к отмене событий", - говорится в заявлении.

Кроме этого, в Минкульте отметили, что организаторы событий несут ответственность за то, кого они приглашают на сцену.

"Культурные учреждения и организаторы мероприятий обязаны с максимальной серьезностью оценивать общественное влияние приглашаемых ими гостей, включая возможные риски", - добавили в заявлении.

Нежелательные гости: в Молдове хотят отменить концерты Винника и двух российских звездЗаявление Минкульта Молдовы (скриншот)

Скандалы с Винником, Субаровым и Арбениной

Ситуация вызвала резонанс из-за репутации артистов. Арбенина, которая является фронтвумен группы "Ночные снайперы", сначала выступала против войны РФ против Украины. Даже в 2022 году выпустила песню "Не молчи".

Концерты певицы начали отменять в стране, но она продолжила оставаться там. Уже в 2023-м выразила поддержку женам российских оккупантов.

Что касается Сабурова, то после начала полномасштабного вторжения он занял молчаливую позицию, продолжал жить и работать в РФ.

Во время одного из выступлений за рубежом активистка вышла к нему в белом платье с красными пятнами, которые символизировали кровь жертв войны. В ответ Нуарлан цинично пошутил: "Извините, это месячные?".

Впрочем, усидеть на двух стульях у артиста не получилось. В этом году ему запретили въезд в Россию.

По данным тамошних медиа, среди причин - нарушение миграционного законодательства, скрытая критика войны и якобы "отмывание" заработанных там средств.

В сети также гуляло видео, где он якобы передает мотоциклы для штурмовых подразделений ЧВК "Вагнер".

Не меньше споров вызывает и Олег Винник. После начала полномасштабной войны он уехал в Германию, продолжает петь на русском языке и не раз попадал в скандалы из-за неуместных высказываний.

Россияне строят новую базу для пуска "Шахедов": раскрыто место и детали
