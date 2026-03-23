Олена Тополя пообіцяла викрити тих, хто стоїть за її шантажем: "У нас багато цікавого"

Співачка Олена Тополя розповіла, що розслідування у справі про шантаж її приватним відео продовжується і вже дало нові результати.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар зірки для "Ранку у великому місті".

За словами артистки, досудове слідство триває, а в матеріалах справи з’явилися важливі зрушення, хоча всі подробиці вона поки що не розголошує.

Виконавиця також запевнила, що точно знає, хто стоїть за цією історією. Імена вона наразі не називає, але обіцяє, що згодом ця інформація стане публічною.

За словами Тополі, справа не стоїть на місці й поступово рухається вперед.

"Змінилося, є багато кроків вперед. Зараз досудове розслідування триває, але у нас уже багато цікавого", - сказала співачка.

Знаменитість додала, що надалі хоче регулярно повідомляти своїй аудиторії про перебіг справи.

Для цього вона планує записувати короткі відео, в яких ділитиметься головними оновленнями щодо розслідування.

Олена Тополя (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Окремо співачка відреагувала на припущення, нібито скандал міг бути пов’язаний із самопіаром.

Вона категорично відкинула такі версії й наголосила, що подібні способи привернення уваги їй чужі.

"Я схожа на людину, яка буде таку піар-компанію робити? Я 17 років на сцені, моя суть глибоко відрізняється від подібної поведінки. Ця людина, яка це все зробила, - гнила зсередини. І все, що в її намірах було, і те, що зробили, я вважаю це абсолютно неприпустимим. Буде справедливість. І я вам це обіцяю", - зазначила вона.

Що відомо про шантаж Олени Тополі

На початку 2026 року співачка повідомила, що стала жертвою шантажу. За її словами, невідомі вимагали 75 тисяч доларів за те, щоб особисте відео не потрапило в публічний простір.

Після того як артистка відмовилася платити, запис з’явився в мережі.

Тоді Тополя заявила, що не має наміру мовчати й дозволяти комусь нищити її репутацію, тому звернулася до правоохоронців.

Згодом правоохоронні органи затримали 23-річного жителя Києва, якому оголосили підозру у справі, пов’язаній із вимаганням.

За цією статтею йому може загрожувати до 12 років ув’язнення.

Водночас сама співачка неодноразово наголошувала, що вважає цю історію заздалегідь спланованою, а виконавець, на її думку, діяв не сам.

Раніше артистка також розповідала, що її знайомство з цим чоловіком почалося після навмисно організованої ДТП.

Згодом, за її словами, він почав з’являтися в тих самих містах, де вона бувала через роботу, і запевняв, що не має жодного стосунку до шоу-бізнесу.

Пізніше, як стверджує зірка, він навіть намагався виставити себе жертвою тієї самої схеми шантажу.