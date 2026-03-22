"Почула, що я нуль": дружина Павліка заявила про погрози і назвала винних

Дружина співака Віктора Павліка, концертна директорка Катерина Репяхова, розповіла про скандал. Під час виступу артиста вона зіткнулася з психологічним тиском, приниженням і навіть погрозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Stories в Instagram .

Що сталося за лаштунками концерту

Репяхова заявила, що глядачі бачили лише красиву картинку виступу, однак за сценою Палацу "Україна" ситуація була зовсім іншою. Вона зізналася, що пережила сильний стрес і досі перебуває в шоковому стані.

"Те, що відбувалося за кулісами, складно навіть описати словами. Це був повний абсурд, напруження і речі, які не повинні відбуватися в принципі. Я зіткнулася з психологічним тиском і приниженням, абсолютно незаслуженою агресією в свою сторону зі сторони організаторів концерту", - поскаржилася дружина Павліка.

"Як наслідок, для мене цього концерту майже не існує. Я памʼятаю лише перші кілька пісень. Далі - порожнеча. Зараз я в стані сильного шоку і мені потрібен час, щоб це прожити і прийти до тями", - додала вона.

Катерина отримала чимало повідомлень від фанів, які її підтримали. У відповідь вона розкрила більше деталей. За її словами, під час конфлікту вона почула принизливі слова на свою адресу.

"Я вчора почула, що я не концертний директор, а нуль. І свої зобов'язання маю виконувати тільки вдома. Я думала, таких людей вже у світі не існує, але чомусь життя послало таку людину", - написала Репяхова.

На тлі усього цього Катерина публічно звернулася до адміністрації Палацу "Україна" та заявила, що очікує на офіційну реакцію.

Репяхова поскаржилася на погрози та тиск (скриншоти)

Вона наголосила, що ситуація виходить за межі професійної етики та людської поваги, а також повідомила, що має зафіксовані факти, зокрема й погрози.

"Саме тому я очікую: публічних вибачень і публічної позиції щодо перегляду внутрішньої культури спілкування та ставлення до людей і глядачів", - підкреслила вона.

Також Репяхова зазначила, що в разі відсутності реакції залишає за собою право вирішувати ситуацію в правовому полі.

Обраниця Павліка показала повідомлення від глядачів, які також скаржилися на поведінку охорони під час концерту. Зокрема, фанам не дозволяли танцювати та дарувати квіти артисту. Сама Катерина підтвердила, що не могла вплинути на ці обмеження, хоча ситуація її шокувала.

Репяхова підкреслила, що для неї ця історія поки не завершена. Вона заявила, що хоче, аби подібні ситуації більше не повторювалися ані з артистами, ані з їхніми командами.