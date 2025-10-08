"Не хочу змагатися з росіянами": топова лижниця Норвегії проти їхнього повернення у спорт

Володарка Кубка світу сезону-2022/23 з лижних перегонів Тіріл Уднес Венг заявила, що не підтримує ідею повернення російських спортсменів до участі в міжнародних турнірах, доки триває війна в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ABC Nyheter.

Норвезька зірка лижного спорту проти росіян

29-річна спортсменка під час зборів національної збірної Норвегії у Мозетертоппені наголосила, що не змінить своєї позиції, поки бойові дії тривають.

"Дивно і неправильно змінювати думку, поки війна триває на тому ж рівні. Я повністю підтримую позицію Норвезької федерації лижного спорту. У нас нульова толерантність до цієї історії, і я не хочу поки що змагатися з росіянами", - сказала Венг.

Аналогічну позицію раніше висловила шведська лижниця Лінн Сван, яка також виступила проти повернення росіян до міжнародних стартів.

FIS відкладає рішення

Міжнародна федерація лижного спорту та сноуборду (FIS) запровадила санкції проти Росії та Білорусі після вторгнення в Україну у 2022 році.

Водночас питання щодо можливого зняття обмежень залишається відкритим: рада FIS відклала розгляд цього питання до 21 жовтня.

Тренерка норвезької збірної Маріт Бйорген також виступила проти допуску спортсменів із країни-агресора.

"Війна не змінилася. Я не думаю, що їх слід впускати, поки вона триває", - розповіла тренерка.

Позиція Норвегії - незмінна

Скептично до повернення росіян ставиться й представниця лижної федерації Крістін Аустґюлен Фоснес. За її словами, важко говорити про нейтральність спортсменів із країни, де спорт тісно пов’язаний із державою.

"Багато хто погодиться, що це не те, чого ми хочемо. Єдність між державою та спортом у Росії надто міцна, щоб називати їх учасників нейтральними", - наголосила Фоснес.