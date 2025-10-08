ua en ru
Ср, 08 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

"Не хочу соревноваться с россиянами": топовая лыжница Норвегии против их возвращения в спорт

Среда 08 октября 2025 16:16
UA EN RU
"Не хочу соревноваться с россиянами": топовая лыжница Норвегии против их возвращения в спорт Тириль Уднес Венг (фото: instagram.com/tirileckhoff)
Автор: Екатерина Урсатий

Обладательница Кубка мира сезона-2022/23 по лыжным гонкам Тирил Уднес Венг заявила, что не поддерживает идею возвращения российских спортсменов к участию в международных турнирах, пока продолжается война в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ABC Nyheter.

Норвежская звезда лыжного спорта против россиян

29-летняя спортсменка во время сборов национальной сборной Норвегии в Мозетертоппени подчеркнула, что не изменит своей позиции, пока боевые действия продолжаются.

"Странно и неправильно менять мнение, пока война продолжается на том же уровне. Я полностью поддерживаю позицию Норвежской федерации лыжного спорта. У нас нулевая толерантность к этой истории, и я не хочу пока что соревноваться с россиянами", - сказала Венг.

Аналогичную позицию ранее высказала шведская лыжница Линн Сван, которая также выступила против возвращения россиян к международным стартам.

FIS откладывает решение

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) ввела санкции против России и Беларуси после вторжения в Украину в 2022 году.

В то же время вопрос о возможном снятии ограничений остается открытым: совет FIS отложил рассмотрение этого вопроса до 21 октября.

Тренер норвежской сборной Марит Бьорген также выступила против допуска спортсменов из страны-агрессора.

"Война не изменилась. Я не думаю, что их следует впускать, пока она продолжается", - рассказала тренер.

Позиция Норвегии - неизменна

Скептически к возвращению россиян относится и представитель лыжной федерации Кристин Аустгюлен Фоснес. По ее словам, трудно говорить о нейтральности спортсменов из страны, где спорт тесно связан с государством.

"Многие согласятся, что это не то, чего мы хотим. Единство между государством и спортом в России слишком крепкое, чтобы называть их участников нейтральными", - подчеркнула Фоснес.

Первый этап Кубка мира сезона-2025/26 должен состояться 28 ноября в финской Руке. Если FIS все же разрешит участие россиян, именно там они могут вернуться на международный уровень.

Ранее мы писали, что Международная федерация бобслея и скелетона сделала заявление о допуске россиян на Олимпиаду-2026.

Также читайте, почему Украина не будет представлена на Олимпиаде-2026 в женском фигурном катании.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Норвегия
Новости
Не открывайте окна: в Прилуках сильное задымление после удара РФ по нефтебазе
Не открывайте окна: в Прилуках сильное задымление после удара РФ по нефтебазе
Аналитика
ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы