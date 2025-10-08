"Не хочу соревноваться с россиянами": топовая лыжница Норвегии против их возвращения в спорт

Обладательница Кубка мира сезона-2022/23 по лыжным гонкам Тирил Уднес Венг заявила, что не поддерживает идею возвращения российских спортсменов к участию в международных турнирах, пока продолжается война в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ABC Nyheter.

Норвежская звезда лыжного спорта против россиян

29-летняя спортсменка во время сборов национальной сборной Норвегии в Мозетертоппени подчеркнула, что не изменит своей позиции, пока боевые действия продолжаются.

"Странно и неправильно менять мнение, пока война продолжается на том же уровне. Я полностью поддерживаю позицию Норвежской федерации лыжного спорта. У нас нулевая толерантность к этой истории, и я не хочу пока что соревноваться с россиянами", - сказала Венг.

Аналогичную позицию ранее высказала шведская лыжница Линн Сван, которая также выступила против возвращения россиян к международным стартам.

FIS откладывает решение

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) ввела санкции против России и Беларуси после вторжения в Украину в 2022 году.

В то же время вопрос о возможном снятии ограничений остается открытым: совет FIS отложил рассмотрение этого вопроса до 21 октября.

Тренер норвежской сборной Марит Бьорген также выступила против допуска спортсменов из страны-агрессора.

"Война не изменилась. Я не думаю, что их следует впускать, пока она продолжается", - рассказала тренер.

Позиция Норвегии - неизменна

Скептически к возвращению россиян относится и представитель лыжной федерации Кристин Аустгюлен Фоснес. По ее словам, трудно говорить о нейтральности спортсменов из страны, где спорт тесно связан с государством.

"Многие согласятся, что это не то, чего мы хотим. Единство между государством и спортом в России слишком крепкое, чтобы называть их участников нейтральными", - подчеркнула Фоснес.