"Не за гей-шлюби воюють герої": у Рівному зірвали виступ відомого співака (відео)

Хто і чому зірвав концерт MELOVIN у Рівному

Інцидент стався 17 лютого біля міського палацу культури "Текстильник".

Перед початком заходу під будівлею зібралася група людей із плакатами. Активісти вигукували гомофобні гасла, зокрема: "Не за гей-шлюби воюють герої".

Директор закладу Анатолій Чугуєвець у коментарі Суспільному підтвердив, що через агресивну поведінку мітингувальників охорона організаторів залишила приміщення, після чого на місце викликали поліцію.

"Мав бути концерт. Підписана відповідна угода. Прийшла група людей, вигукували гасла. Охорона організаторів покинула приміщення. Тоді приїхала поліція, аби поспілкуватися з присутніми. Нічого такого гарячого немає", - зазначив Чугуєвець.

Він також додав: за гаслами було схоже, що протестувальники виступають проти одностатевих стосунків.

Реакція поліції та артиста

У поліції Рівненщини повідомили, що правоохоронці прибули на виклик оперативно.

За словами речниці Марії Юстицької, суттєвих порушень порядку чи фізичних сутичок зафіксовано не було. Близько 20:30 натовп розійшовся.

Сам MELOVIN звернувся у своєму Telegram-каналі до шанувальників, які так і не змогли потрапити на шоу. Він назвав ситуацію прикрою.

"Ну от так буває. Коли через трьох тупих, прикро почувають себе інші. Пережити тай і все. Мені теж прикро і образливо через те, що відчуваєте ви. Переживемо… Все мине, мине і це", - написав він.

MELOVIN звернувся до фанів (скриншот: t.me/bighousemelovinators)

"Охорона просто розвернулась і пішла": що кажуть очевидці

У соцмережах глядачі, які прийшли на концерт, діляться шокуючими подробицями зриву заходу.

За словами очевидиці Ольги Сафіної, виступ не відбувся не лише через активістів.

"Це типова акція праворадикалів, ми бачили таких вже не одну навіть на концертах Мела. Єдина їхня мета це попіаритись за чужий рахунок - приходять, постоять з плакатиком десь на вході, познімають самі себе і йдуть", - написала вона у Telegram-каналі MÉLOVIN.

MELOVIN на концерті у Atlas Plaza (фото: пресслужба співака)

Однак, за словами дівчини, ситуація стала критичною через несподівану поведінку найнятої охорони.

"Тут все склалось інакше через демарш охорони, найнятої на концерт, яка просто розвернулась і пішла у мене на очах (я стояла на вулиці в цей момент) типу в знак солідарності з тими клоунами", - заявила вона.

За словами дівчини, артист і 600 глядачів фактично залишилися без захисту, що зробило проведення концерту небезпечним.

Організатори вирішили не ризикувати життями людей і скасували шоу у форс-мажорних обставинах.

Хоча фанати запевняють: сам співак був готовий виходити на сцену попри тиск.

Наразі організатори вирішують питання щодо перенесення концерту.

Контекст і розрив заручин

Варто нагадати, що останнім часом особисте життя артиста було в центрі публічних обговорень.

Наприкінці 2025 року MELOVIN повідомив про заручини з військовим парамедиком Петром Злотею. Це викликало хвилю дискусій у суспільстві та полярні реакції в мережі.

Проте вже 14 лютого 2026 року співак приголомшив фанатів новиною про те, що пара розірвала стосунки.

MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)

"Ми розійшлися. Дякую за досвід", - лаконічно прокоментував артист у своїх соцмережах, попросивши медіа не турбувати його запитаннями заради спокою обох сторін.

У свою чергу екс-наречений Бочарова заявив про погрози після їхнього розриву.

Саме ці події могли стати тригером для активізації радикально налаштованих груп, які намагаються перешкоджати концертній діяльності артиста.