"Не за гей-браки воюют герои": в Ровно сорвали выступление известного певца (видео)

Кто и почему сорвал концерт MELOVIN в Ровно

Инцидент произошел 17 февраля возле городского дворца культуры "Текстильщик".

Перед началом мероприятия под зданием собралась группа людей с плакатами. Активисты выкрикивали гомофобные лозунги, в частности: "Не за гей-браки воюют герои".

Директор заведения Анатолий Чугуевец в комментарии Суспільному подтвердил, что из-за агрессивного поведения митингующих охрана организаторов покинула помещение, после чего на место вызвали полицию.

"Должен был быть концерт. Подписано соответствующее соглашение. Пришла группа людей, выкрикивали лозунги. Охрана организаторов покинула помещение. Тогда приехала полиция, чтобы пообщаться с присутствующими. Ничего такого горячего нет", - отметил Чугуевец.

Он также добавил: по лозунгам было похоже, что протестующие выступают против однополых отношений.

В Ровно гомофобы сорвали концерт MÉLOVIN. Зрители не растерялись. Что думаете? pic.twitter.com/dDqNuRaK0i - Катя Косач (@KatrusaKosac) 18 февраля 2026 года

Реакция полиции и артиста

В полиции Ровенской области сообщили, что правоохранители прибыли на вызов оперативно.

По словам пресс-секретаря Марии Юстицкой, существенных нарушений порядка или физических столкновений зафиксировано не было. Около 20:30 толпа разошлась.

Сам MELOVIN обратился в своем Telegram-канале к поклонникам, которые так и не смогли попасть на шоу. Он назвал ситуацию досадной.

"Ну вот так бывает. Когда из-за трех тупых, обидно чувствуют себя другие. Пережить тай и все. Мне тоже обидно и оскорбительно из-за того, что чувствуете вы. Переживем... Все пройдет, пройдет и это", - написал он.

MELOVIN обратился к фанам (скриншот: t.me/bighousemelovinators)

"Охрана просто развернулась и ушла": что говорят очевидцы

В соцсетях зрители, которые пришли на концерт, делятся шокирующими подробностями срыва мероприятия.

По словам очевидицы Ольги Сафиной, выступление не состоялось не только из-за активистов.

"Это типичная акция праворадикалов, мы видели таких уже не одну даже на концертах Мела. Единственная их цель это попиариться за чужой счет - приходят, постоят с плакатиком где-то на входе, поснимают сами себя и уходят", - написала она в Telegram-канале MÉLOVIN.

Однако, по словам девушки, ситуация стала критической из-за неожиданного поведения нанятой охраны.

"Здесь все сложилось иначе из-за демарша охраны, нанятой на концерт, которая просто развернулась и ушла у меня на глазах (я стояла на улице в этот момент) типа в знак солидарности с теми клоунами", - заявила она.

По словам девушки, артист и 600 зрителей фактически остались без защиты, что сделало проведение концерта опасным.

Организаторы решили не рисковать жизнями людей и отменили шоу в форс-мажорных обстоятельствах.

Хотя фанаты уверяют: сам певец был готов выходить на сцену несмотря на давление.

Сейчас организаторы решают вопрос о переносе концерта.

Контекст и разрыв помолвки

Стоит напомнить, что в последнее время личная жизнь артиста была в центре публичных обсуждений.

В конце 2025 года MELOVIN сообщил о помолвке с военным парамедиком Петром Злотей. Это вызвало волну дискуссий в обществе и полярные реакции в сети.

Однако уже 14 февраля 2026 года певец ошеломил фанатов новостью о том, что пара разорвала отношения.

MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)

"Мы разошлись. Спасибо за опыт", - лаконично прокомментировал артист в своих соцсетях, попросив медиа не беспокоить его вопросами ради спокойствия обеих сторон.

В свою очередь экс-жених Бочарова заявил об угрозах после их разрыва.

Именно эти события могли стать триггером для активизации радикально настроенных групп, которые пытаются препятствовать концертной деятельности артиста.