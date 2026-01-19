"Не було ні копійки": Кажанна дорікнула Jerry Heil і розкрила нові деталі скандалу з лейблом

Нові деталі скандалу між Кажанною і лейблом Jerry Heil

Співачка вирішила пояснити, чому не може показати якусь звітність щодо того, скільки заробляла, та скільки з цих грошей отримував лейбл. За словами Ганни, цифри їй нібито ніхто не показав.

"Чому тоді я роблю висновки, що вкладення лейблу (які я мала відбити за контрактом) окупилися і я можу піти? Бо я знаю точні ціни за саунд продакшн (саундів обирала я), а також знаю, скільки платили мені - значить порахувати 70% легко. До слова, звідки я взагалі знаю, що це було 30%, а не, наприклад, 10%? Я не бачила цифр", - заявила Кажанна.

При цьому артистка визнала, що у лейбла, співзасновницею якого є Джеррі Хейл, дійсно були витрати, окрім музики. Але вони були, запевнила Кажанна, добровільними.

"Я дуже багато роботи виконала сама, або колаборуючись: образ, стилізація, кілька зйомок щомісяця для портфоліо, що дуже сильно повпливало на моє просування, робила стратегічний план, домовлялась про інтервʼю та шоу, режисувала свої концерти самостійно, знаходила костюми, з креативом підходила до продажу квитків. І це база", - наголосила співачка.

Кажанна показала спільний кадр з засновниками лейблу (фото: instagram.com/kazhanna_)

Але вона все ж вирішила піти, бо відсоток її роботи "не відповідав відсотку зарплати". А рекламу, зазначила Кажанна, їй взагалі допомагали знімати друзі. А ще вона дорікнула Jerry й пригадала про її зайнятість.

"Відео на пісню "Жалі" зняті надворі, як могла, бо в той час команда була на "Євробаченні", і майже не на звʼязку. Або в турі. Або ще десь. Я два тижні нагадувала про зарплату, часто, в мене не було ні копійки. А коли я виклала в сторіз, що шукаю роботу - мене попросили видалити, бо це "впливає на репутацію лейблу". Мені запропонували два варіанти:взяти в них в борг, або "зачекати, поки розкрутишся", - пригадала Ганна.

За словами артистки, вона неодноразово пропонувала щось змінити, ініціювала розмови, пропонувала чіткі способи покращити роботу.

"Бюджетні. Але на жаль. "Ми шукаємо", "ми робимо", і багато-багато солодких слів, про те яка я молодець і як в мене вірять. Коли ми домовились розійтись, я правда шукала способи вирішити це в діалозі. Але безконфліктно домовитись не вийшло", - написала Кажанна.

"Тож, Нова Мьюзік, так, у вас це життя теж вперше. І ми всі можемо помилитися. Все чого я прошу - давайте розійдемось по-чесному, взаємно домовлено і я обовʼязково прокомунікую, що це було зроблено", - резюмувала вона.

Кажанна висловилася про Jerry Heil (фото: instagram.com/kazhanna_)

Скандал між Кажанною і лейблом Джеррі Хейл - з чого усе почалося

Ситуація загострилася після допису Ганни щодо пісні Jerry Heil для Нацвідбору. Кажанна пожартувала про релігійний текст пісні, що здивувало фанів, адже раніше співачка не натякала на проблеми в лейблі. Але після цього артистка прямо заявила, що має претензії та йде з Nova Music.

Кажанна почала публічно звинувачувати лейбл у відсутності прозорої фінансової звітності, а ще порівняла компанію з "першим колишнім", після якого потрібна терапія.

"А ще я хочу, щоб мене нарешті відпустили з цього рабського контракту, як і було домовлено, але не шантажували зарплатою чи роялті, щоб я підписала нову угоду з умовами, що мене не влаштовують, як це відбувається зараз (паралельно змушуючи далі знімати рекламу), чи навішували космічні борги, які вони не можуть підтвердити", - писала Ганна.

Згодом на це відреагувала сама Jerry Heil. Вона заявила, що шокована заявами Кажанни.

"Мені, як дуже спокійній людині, яка не вміє агресивно реагувати, супер дивно це читати і якщо чесно, то боляче", - писала Джеррі.