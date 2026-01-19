"Не было ни копейки": Кажанна упрекнула Jerry Heil и раскрыла новые детали скандала с лейблом

Новые детали скандала между Кажанной и лейблом Jerry Heil

Певица решила объяснить, почему не может показать какую-то отчетность относительно того, сколько зарабатывала, и сколько из этих денег получал лейбл. По словам Анны, цифры ей якобы никто не показал.

"Почему тогда я делаю выводы, что вложения лейбла (которые я должна была отбить по контракту) окупились и я могу уйти? Потому что я знаю точные цены за саунд продакшн (саундов выбирала я), а также знаю, сколько платили мне - значит посчитать 70% легко. К слову, откуда я вообще знаю, что это было 30%, а не, например, 10%? Я не видела цифр", - заявила Кажанна.

При этом артистка признала, что у лейбла, соосновательницей которого является Джерри Хейл, действительно были расходы, кроме музыки. Но они были, заверила Кажанна, добровольными.

"Я очень много работы выполнила сама, или коллаборируясь: образ, стилизация, несколько съемок ежемесячно для портфолио, что очень сильно повлияло на мое продвижение, делала стратегический план, договаривалась об интервью и шоу, режиссировала свои концерты самостоятельно, находила костюмы, с креативом подходила к продаже билетов. И это база", - подчеркнула певица.

Кажанна показала совместный кадр с основателями лейбла (фото: instagram.com/kazhanna_)

Но она все же решила уйти, потому что процент ее работы "не соответствовал проценту зарплаты". А рекламу, отметила Кажанна, ей вообще помогали снимать друзья. А еще она упрекнула Jerry и вспомнила о ее занятости.

"Видео на песню "Жалі" сняты на улице, как могла, потому что в то время команда была на "Евровидении", и почти не на связи. Или в туре. Или еще где-то. Я две недели напоминала о зарплате, часто, у меня не было ни копейки. А когда я выложила в сториз, что ищу работу - меня попросили удалить, потому что это "влияет на репутацию лейбла". Мне предложили два варианта: взять у них в долг, или "подождать, пока раскрутишься", - вспомнила Анна.

По словам артистки, она неоднократно предлагала что-то изменить, инициировала разговоры, предлагала четкие способы улучшить работу.

"Бюджетные. Но, к сожалению, "Мы ищем", "мы делаем", и много-много сладких слов о том, какая я молодец и как в меня верят. Когда мы договорились разойтись, я правда искала способы решить это в диалоге. Но бесконфликтно договориться не получилось", - написала Кажанна.

"Поэтому, Нова Мьюзик, да, у вас эта жизнь тоже впервые. И мы все можем ошибиться. Все чего я прошу - давайте разойдемся по-честному, взаимно договоренно и я обязательно прокоммуницирую, что это было сделано", - резюмировала она.

Кажанна высказалась о Jerry Heil (фото: instagram.com/kazhanna_)

Скандал между Кажанной и лейблом Джерри Хейл - с чего все началось

Ситуация обострилась после поста Анны относительно песни Jerry Heil для Нацотбора. Кажанна пошутила о религиозном тексте песни, что удивило фанов, ведь раньше певица не намекала на проблемы в лейбле. Но после этого артистка прямо заявила, что имеет претензии и уходит из Nova Music.

Кажанна начала публично обвинять лейбл в отсутствии прозрачной финансовой отчетности, а еще сравнила компанию с "первым бывшим", после которого нужна терапия.

"А еще я хочу, чтобы меня наконец отпустили из этого рабского контракта, как и было договорено, но не шантажировали зарплатой или роялти, чтобы я подписала новое соглашение с условиями, которые меня не устраивают, как это происходит сейчас (параллельно заставляя дальше снимать рекламу), или навешивали космические долги, которые они не могут подтвердить", - писала Анна.

Впоследствии на это отреагировала сама Jerry Heil. Она заявила, что шокирована заявлениями Кажанны.

"Мне, как очень спокойному человеку, который не умеет агрессивно реагировать, супер странно это читать и если честно, то больно", - писала Джерри.