"Не було грошей навіть на метро". Микола Луценко чесно про фінансові труднощі та життя на пенсії

21:18 23.04.2026 Чт
3 хв
Відомий телеведучий детально розповів про найбільші витрати, заробітки та період безгрошів'я
Сюзанна Аль Маріді
Микола Луценко (фото: РБК-Україна)

Телеведучий Микола Луценко, відомий за проєктом "Миколина погода" в різні періоди життя стикався як зі стабільними доходами, так і з серйозними фінансовими труднощами.

У відвертому інтерв'ю РБК-Україна він розповів про життя на пенсії та найбільші витрати.

Що сказав Луценко про пенсію та заробітки

Він зізнався, що ніколи не отримував сумнівних пропозицій щодо співпраці, наприклад, підтримати когось або піти в політику.

"Ні. Такі, щоб я здурів, ні. За рекламу якогось товару - так. Я з політикою не дружу. Все", - поділився він.

Найбільшим джерелом витрат для ведучого на сьогодні є здоров'я.

"У моєму віці проблема - це здоров'я. А здоров'я в нас коштує дуже дорого. Уже в мене були операції на серці, на ногах. Це дуже великі гроші. Інколи мені всілякі мої підробітки допомагають", - розповів Луценко.

Микола Луценко про заробітки та витрати (фото: РБК-Україна)

Пенсія у телезірки, хоч і вище середнього, але за роки постраждала від інфляції.

"На половину "всохла". Вона в мене непогана була. Майже ближче до максимуму. У нас максимальна пенсія 25-26 тисяч, ось моя поряд", - зізнався ведучий.

Водночас він з розумінням ставиться до економічної ситуації.

"Це просто стан нашої економіки, особливо зараз. Взагалі в таку годину, коли війна, постійно платять і навіть індексацію роблять. Я розумію, що це не так просто", - додав він.

За словами Миколи, він намагається відкладати гроші про запас, адже життя непередбачуване і в будь-яку мить можуть виникнути непередбачені витрати.

"В мене ж були випадки, коли серед ночі мене забирає швидка - інфаркт або інсульт", - поділився він.

Микола Луценко про пенсію (фото: РБК-Україна)

Період безгрошів'я

Окремо ведучий згадав рік, коли переживав серйозні фінансові труднощі.

"Це була криза 90-х. Дуже довго нам не платили зарплату. Як справлялися? У мене мама тоді була жива, на пенсії. Потім я трошки в театрі працював, але все одно було скрутно", - розповів він.

Микола не приховує, що цей період був дуже складним - не було грошей навіть на метро.

"Я тоді якраз скетчі про погоду робив. Мене всі супер зустрічають: "Ой-ой-ой погода, "Миколина погода". А в мене не було грошей навіть на метро проїхати. Там дівчата в мене були знайомі, вони пускали мене на метро", - зізнався він.

