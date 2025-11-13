"Не безкоштовно". Рибчинський розкрив, чим завершився його конфлікт з Тонею Матвієнко

Що сказав Рибчинський про конфлікт з Тонею Матвієнко

За словами композитора, Тоня не розуміла і не знала, що пісні, які колись виконувала її мама, вона не може співати як спадщину.

"Це не спадщина. Мама була просто виконавицею цих пісень", - зазначив він.

Він додав, що Матвієнко через договори отримала право на виконання композицій, створених Юрієм Рибчинським для Ніни Матвієнко. Суму угоди розкривати Євген не став,

"Юрія Євгеновича ця сума задовольнила", - підкреслив він.

За словами Євгена, вони зійшлися на середній вартості та зрештою все владнали.

"Я не буду її називати, бо у нас прописана конфіденційність. Але це була помірна ціна: не найвища, але й не безкоштовно", - зауважив він.

Тоня Матвієнко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Деталі конфлікту між Рибчинськими та Матвієнко

Нагадаємо, у вересні Євген Рибчинський попередив Тоню Матвієнко про наслідки за виконання пісень інших авторів без офіційного дозволу.

"До Ніни Митрофанівни в нас у сім'ї таке ставлення, як до рідної людини. До Тоні такого ставлення немає. І в неї будуть проблеми не з нами, а з іншими авторами", - зауважив він.

Тоді мова йшла про твори, написані для Ніни Матвієнко, а також композицію "Ой, летіли дикі гуси" покійного Ігоря Поклада, права на яку належать його дружині Світлані.

Світлана Поклад тоді відреагувала на заяву Рибчинського-молодшого, пообіцявши діяти за законом.

Чоловік Тоні, співак Арсен Мірзоян, теж прокоментував ситуацію, зазначивши, що співачка дуже емоційно сприйняла цю історію. На думку музиканта, це все лише "балачки в соцмережах".

"Якби це був позов до суду, це вже ну конкретика. Тоді треба знаходити інструменти й захищатись", - пояснив він.