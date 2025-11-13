"Не бесплатно". Рыбчинский раскрыл, чем завершился его конфликт с Тоней Матвиенко

Что сказал Рыбчинский о конфликте с Тоней Матвиенко

По словам композитора, Тоня не понимала и не знала, что песни, которые когда-то исполняла ее мама, она не может петь как наследие.

"Это не наследие. Мама была просто исполнительницей этих песен", - отметил он.

Он добавил, что Матвиенко через договоры получила право на исполнение композиций, созданных Юрием Рыбчинским для Нины Матвиенко. Сумму сделки раскрывать Евгений не стал,

"Юрия Евгеньевича эта сумма удовлетворила", - подчеркнул он.

По словам Евгения, они сошлись на средней стоимости и в итоге все уладили.

"Я не буду ее называть, потому что у нас прописана конфиденциальность. Но это была умеренная цена: не самая высокая, но и не бесплатно", - отметил он.

Детали конфликта между Рыбчинскими и Матвиенко

Напомним, в сентябре Евгений Рыбчинский предупредил Тоню Матвиенко о последствиях за исполнение песен других авторов без официального разрешения.

"К Нине Митрофановне у нас в семье такое отношение, как к родному человеку. К Тоне такого отношения нет. И у нее будут проблемы не с нами, а с другими авторами", - отметил он.

Тогда речь шла о произведениях, написанных для Нины Матвиенко, а также композиции "Ой, летіли дикі гуси" покойного Игоря Поклада, права на которую принадлежат его жене Светлане.

Светлана Поклад тогда отреагировала на заявление Рыбчинского-младшего, пообещав действовать по закону.

Муж Тони, певец Арсен Мирзоян, тоже прокомментировал ситуацию, отметив, что певица очень эмоционально восприняла эту историю. По мнению музыканта, это все лишь "болтовня в соцсетях".

"Если бы это был иск в суд, это уже ну конкретика. Тогда надо находить инструменты и защищаться", - объяснил он.