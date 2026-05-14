"Не 150 і не 300 тисяч": колишня продюсерка Полякової зізналася, у скільки їй "обійшлася" співачка

Судове рішення та покарання

За словами колишньої продюсерки співачки, станом на сьогоднішній день, всі наявні раніше фінансові питання з Поляковою для неї закриті. Однак так сталося лише тому, що підписаних сторонами документів вже не існує.

"Задокументованих фінансових претензій у мене немає, тому що нас змусили підписати контракт. Я знайшла той жорсткий диск, де є всі акти, які Оля підписувала, що ми на неї витрачали. Тобто все це є, фактаж є", - пояснила Романова.

Вона підкреслила, що усі підписані акти були знищені разом із цим контрактом, який до того моменту вже був закритий. З огляду на це, жодних юридичних підстав вимагати щось у Олі у неї немає.

Що ж стосується сум, які були витрачені на "розкрутку" співачки, то Романова відповіла, що вони кардинально відрізняються від озвучених раніше в медіа.

"Юридично щось у неї вимагати я не можу. Якби Оля повинна була віддати мені якісь кошти, це були б не 150 і не 300 тисяч, про які казав Вадим. Я думаю, що це був би десь мільйон доларів", - додала Розалія.

Конфлікт із Буряковським

Варто нагадати, що конфлікт між чоловіком співачки Вадіком та колишньою продюсеркою знову став публічним після одного з його останніх інтерв’ю, де він згадав історію їхньої співпраці понад 20-річної давнини.

Під час розмови він різко висловлювався про Романову та заявив, що достроково припинив із нею співпрацю. Обранець Полякової заявляв, що має низку фінансових претензій та звинувачував Романову у нібито нечесній роботі під час співпраці.

Саме після цих заяв конфлікт знову став публічним. До всього Буряковський розповів і про старий конфлікт із чоловіком Розалії - Олександром Ковальським.

Після цього експродюсерка почала публічно відповідати у соцмережах та інтерв'ю. Вона заявила, що довгі роки мовчала про історію співпраці з родиною Полякової, але тепер вирішила розповісти власну версію подій. За її словами, той період зруйнував її бізнес, сім'ю та звичне життя.

Окремий резонанс викликали її звинувачення на адресу Буряковського. Романова стверджувала, що конфлікт із її чоловіком мав тяжкі наслідки для його здоров'я, а також заявила про звернення до поліції.

Своєю чергою сама ж Оля Полякова, навколо якої й виник скандал, публічно стала на захист чоловіка та різко відповіла на заяви експродюсерки.