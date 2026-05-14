Чому Полякова не потрапила на "Євробачення": експродюсерка приголомшила причиною

Експродюсерка Олі Полякової Розалія Романова прокоментувала бажання співачки взяти участь у відборі на "Євробачення". Вона припустила, чому артистці не вдалося пробитися на конкурс.

Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна .

Що сказала експродюсерка Полякової про її участь в "Євробаченні"

Романова зазначила, що в таких ситуаціях завжди існує кілька рівнів мотивації.

"Програма мінімум - це привернути до себе увагу. Ми розуміємо, що навіть участь в "Євробаченні", навіть друге чи третє місце - це все одно новий рівень артиста. Це дуже класне завершення співочої кар'єри й перехід до політичної", - сказала вона.

Вона також прокоментувала, чи могла Оля потрапити на конкурс, якби не порушення правил. Як відомо, артистам, які виступали в РФ після 2014 року заборонено брати участь.

"Євробачення" - це знову ж таки шоу-бізнес. Щоразу там є те, що ми бачимо, і те, чого ми не бачимо, різні політичні та фінансові домовленості. Насправді вона не змогла домовитися на вищому рівні про це", - вважає експродюсерка.

За її словами, у шоу-бізнесі важливу роль відіграє ставлення до артиста.

"Якби ухвалили рішення про те, що Оля їде, змінили б під неї правила. Просто багато людей не любить Олю. У шоу-бізнесі любов до колег - це взагалі дуже складна річ. Дуже важко в шоу-бізнесі будувати світлий шлях. А Оля його навіть не будувала", - заявила Розалія.



Що відомо про Розалію Романову

Нагадаємо, це перша продюсерка Олі, яка працювала з нею протягом 5 років в рамках проєкту "КМ Студія". Як відомо, раніше її звали Ірина Ковальська.

Навесні після виходу інтерв'ю Вадима Буряковського Розалія заявила, що "ця сімейка знищила" її попереднє життя. Тоді чоловік співачки розкритикував роботу продюсерки та різков висловився про її зовнішній вигляд.

Крім цього, Розалія пов'язує Вадіка зі смертю свого чоловіка Олександра, який також був концертним директором Олі. Мовляв, спілкування з ним негативно вплинуло на його здоров'я.

Сама Полякова на закиди з боку колишньої продюсерки відреагувала різко. У квітні цього року вона відповіла на один з дописів в Threads, назвавши Романову "аферисткою, шантажеркою та брехухою".

