Названо найпопулярніші трейлери фільмів і серіалів 2025 року

Тизер продовження культової комедії "Диявол носить Prada-2" побив рекорд, ставши найпопулярнішим кінотрейлером року, а серіальний сегмент повністю захопили "Дивні дива".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані аналітичної фірми WaveMetrix, опубліковані Forbes.
Продовження історії з Меріл Стріп та Енн Гетевей, на яке фанати чекали майже 20 років, викликало справжній фурор. Короткий тизер (менш ніж 60 секунд) зібрав 181,5 млн переглядів за першу добу. Це найкращий результат для комедійного жанру за останні 15 років спостережень.
Цікаво, що третину всіх переглядів забезпечили особисті акаунти Енн Гетевей у соцмережах, а реліз відео збігся з її 43-річчям.
Загалом, що цікаво, у першій п'ятірці найпопулярніших кінопрем'єр року опинилися виключно продовження відомих франшиз та ігрові ремейки мультфільмів. А єдиним оригінальним фільмом (не сиквелом), що потрапив у топ-10, став байопік про Майкла Джексона.
Якщо перегляди трейлерів для кінотеатрів трохи просіли порівняно з минулим роком, то інтерес до серіалів на стрімінгах зріс на приголомшливі 146%.
Беззаперечним лідером став фінальний сезон "Дивних див" від Netflix. Три різних промо-ролики серіалу сумарно зібрали 490 млн переглядів. Також у топ лідерів увійшли третій сезон "Гри в кальмара" (156,5 млн) та другий сезон "Венздей" (119,5 млн).
Експерти зафіксували важливий тренд: частка переглядів на YouTube впала на 5%, тоді як TikTok показав аналогічне зростання.
Саме TikTok став головним майданчиком для просування таких хітів, як "Аватар: Вогонь і попіл" та "Зоотрополіс-2".
