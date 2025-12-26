Названо найпопулярніші трейлери фільмів і серіалів 2025 року

Абсолютний рекорд "Диявол носить Prada-2"

Продовження історії з Меріл Стріп та Енн Гетевей, на яке фанати чекали майже 20 років, викликало справжній фурор. Короткий тизер (менш ніж 60 секунд) зібрав 181,5 млн переглядів за першу добу. Це найкращий результат для комедійного жанру за останні 15 років спостережень.

Цікаво, що третину всіх переглядів забезпечили особисті акаунти Енн Гетевей у соцмережах, а реліз відео збігся з її 43-річчям.

Домінування Disney та Marvel

Загалом, що цікаво, у першій п'ятірці найпопулярніших кінопрем'єр року опинилися виключно продовження відомих франшиз та ігрові ремейки мультфільмів. А єдиним оригінальним фільмом (не сиквелом), що потрапив у топ-10, став байопік про Майкла Джексона.

"Диявол носить Prada-2" - 181,5 млн переглядів за 24 години

"Моана" - 161,2 млн переглядів

"Ліло і Стіч" - 149,4 млн переглядів

"Фантастична четвірка: Перші кроки" - 144,1 млн переглядів

"Історія іграшок 5" - 133,6 млн переглядів

"Аватар: Вогонь і попіл" - 127,6 млн переглядів

"Зоотрополіс-2" - 125,6 млн переглядів

"Одіссея" - 121,4 млн переглядів

"Майкл" - 113,9 млн переглядів

"Wicked: Чародійка. Частина 2" - 113 млн переглядів.

Стрімінговий бум: "Дивні дива" та "Гра в кальмара"

Якщо перегляди трейлерів для кінотеатрів трохи просіли порівняно з минулим роком, то інтерес до серіалів на стрімінгах зріс на приголомшливі 146%.



Беззаперечним лідером став фінальний сезон "Дивних див" від Netflix. Три різних промо-ролики серіалу сумарно зібрали 490 млн переглядів. Також у топ лідерів увійшли третій сезон "Гри в кальмара" (156,5 млн) та другий сезон "Венздей" (119,5 млн).

ТікТок витісняє YouTube

Експерти зафіксували важливий тренд: частка переглядів на YouTube впала на 5%, тоді як TikTok показав аналогічне зростання.

Саме TikTok став головним майданчиком для просування таких хітів, як "Аватар: Вогонь і попіл" та "Зоотрополіс-2".