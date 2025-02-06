Зірка українських серіалів сказав, чому російські актори не засудили війну

Український актор Сергій Мітрюшин, який відомий за серіалами "Тут і тепер", "Кохання та полумʼя", "Парочка слідчих" та інших, пояснив, чому багато російських кінозірок не засудили вторгнення РФ в Україну.

Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна .

Зокрема Сергій виділяє для себе кілька причин.

"Хтось боїться втратити свою кар’єру, хтось - свободу, а можливо, і життя", - сказав актор.

Однак переважна кількість представників російської культури, вважає Мітрюшин, не засудили дії Володимира Путіна тому, що підтримують їх.

"Найбільше болить від усвідомлення, що багато з них насправді просто підтримують те, що відбувається, або ж їм байдуже. Це розчаровує, адже саме діячі культури мають бути голосом правди та совісті у своїй країні", - додає він.

Зараз ні з ким зі своїх знайомих, які живуть в РФ, український актор зв'язків не підтримує. І підкреслює: в умовах війни для нього це питання принципове.

"Я не можу й не хочу спілкуватися з тими, хто залишився байдужим до нашої трагедії або підтримує агресію. У цей час усі мої сили, думки та дії спрямовані на підтримку України й тих, хто бореться за нашу свободу та незалежність", - сказав Сергій.

Додамо, що у листопаді 2024 року Мітрюшин разом із колегою Максимом Рягіним долучився до проєкту "Друзі ДШВ", який спрямований на підтримку Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Вони закликали громадськість приєднуватися до платформи та підтримувати українських воїнів через регулярні донати.