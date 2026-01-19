ua en ru
Худший результат за три года: Украина потеряла позиции в обновленном рейтинге ФИФА

Понедельник 19 января 2026 23:21
Фото: Сборная Украины (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала обновленный рейтинг мужских национальных сборных по состоянию на 19 января 2026 года. Сборная Украины ухудшила свое положение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Почему Украина опустилась в рейтинге

В обновленной версии рейтинга сборная Украины опустилась на две позиции. Подопечные Сергея Реброва имеют в активе 1557,47 балла и замыкают топ-30 списка.

После предыдущего обновления рейтинга (22 декабря) "сине-желтые" не проводили официальных матчей. Украину обошли сборные Алжира и Нигерии, которые существенно улучшили свои показатели после выступлений на Кубке африканских наций.

Среди команд УЕФА сборная Украины сейчас занимает 14-е место.

Для наших футболистов нынешний результат - худший за последние три года. В апреле-2023 Украина также занимала 30-е место.

Что в топ-10

Лидером мирового рейтинга остается действующий чемпион Европы сборная Испании. Также без изменений в тройке лучших - Аргентина и Франция.

В топ-10 ворвалась сборная Марокко, которая дошла до финала Кубка африканских наций.

Топ-10 рейтинга ФИФА:

  1. Испания - 1877,18
  2. Аргентина - 1873,33
  3. Франция - 1870,00
  4. Англия - 1834,12
  5. Бразилия - 1760,46
  6. Португалия - 1760,38
  7. Нидерланды - 1756,27
  8. Марокко - 1736,57
  9. Бельгия - 1730,71
  10. Германия - 1724,15
  • ...30. Украина - 1557,47

Худший результат за три года: Украина потеряла позиции в обновленном рейтинге ФИФА

Когда Украина может улучшить позиции

Ближайшей возможностью подняться в рейтинге для сборной Украины станут матчи плей-офф отбора на чемпионат мира-2026, которые состоятся в марте.

26 марта Украина встретится со Швецией. В случае успеха подопечные Сергея Реброва сыграют за путевку на мундиаль с победителем пары Польша - Албания.

Отметим, что в текущем рейтинге Швеция занимает 42-е место (поднялась на одну строчку), Польша - 34-е (потеряла три позиции), Албания - 63-е (без изменений).

