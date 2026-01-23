Найгірший результат за шість років: усі українки вибули з парного розряду Australian Open-2026

Остання надія

У матчі другого кола українсько-японська пара поступилася восьмим сіяним – австралійці Еллен Перес та нідерландці Демі Схюрс – 5:7, 1:6. Поєдинок тривав 1 годину 23 хвилини.

Таким чином Надія Кіченок не змогла повторити свій найкращий результат на Australian Open – вихід до третього кола у 2018 році.

Результати інших українок

Окрім Надії Кіченок, у парному розряді Australian Open-2026 були заявлені ще три українські тенісистки – Людмила Кіченок, Марта Костюк та Даяна Ястремська. Втім, жодній з них не вдалося дістатися другого кола.

Костюк узагалі не стартувала в парних змаганнях через травму щиколотки, якої зазнала у матчі одиночного розряду проти француженки Ельзи Жакемо.

Ястремська, яка виступала в парі з американкою Алішею Паркс, та Людмила Кіченок у тандемі з іншою представницею США – Кеті Волинець не змогли подолати перше коло. За іронією жеребу, у разі успіху вони могли зустрітися між собою вже в другому раунді.

Найгірший результат за шість років

Таким чином, Україна завершила виступи в парному розряді Australian Open-2026 вже в другому колі.

Востаннє подібний або гірший результат українські тенісистки демонстрували шість років тому, коли всі чотири представниці вибули вже після стартових матчів.

Наразі єдиною українкою, яка продовжує боротьбу на кортах Мельбурна, залишається Еліна Світоліна. Вона виступає в одиночному розряді та прямо зараз грає у третьому колі проти "нейтральної" Діани Шнайдер.