"Нам потрібна ваша допомога": звернення Олійникової пролунало після гри на Australian Open

Вівторок 20 січня 2026 09:29
"Нам потрібна ваша допомога": звернення Олійникової пролунало після гри на Australian Open Олександра Олійникова (фото: 24horas)
Автор: Катерина Урсатій

Українська тенісистка Олександра Олійникова завершила виступи на Australian Open-2026. У своєму дебютному матчі на рівні Grand Slam киянка дала бій дев'ятій ракетці світу та чинній володарці титулу Медісон Кіз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Драматичний дебют киянки в Мельбурні

Для 25-річної Олександри Олійникової (№92 WTA) поєдинок проти американки Медісон Кіз став першою появою в основній сітці турнірів серії Grand Slam та дебютом у матчах проти представниць топ-10.

Попри статус аутсайдера, українка приголомшила суперницю на старті, повівши в першій партії з рахунком 4:0.

Кіз, яка не одразу пристосувалася до специфічного "грунтового" стилю Олександри на харді, змушена була відіграватися.

Американка видала серію з п'яти виграних геймів, проте Олійникова зуміла повернути інтригу і за рахунку 6:5 навіть виходила подавати на сет.

Долю партії вирішив напружений тай-брейк: українка знову лідирувала 4:0 та 6:4, але досвідчена Кіз вирвала перемогу з рахунком 8:6.

У другому сеті ініціатива повністю перейшла до американки. Чинна чемпіонка реалізувала три брейк-пойнти та закрила матч за 1 годину 41 хвилину.

Статистика матчу та слова чемпіонки

За час зустрічі Олійникова виконала 1 ейс, припустилася однієї подвійної помилки та реалізувала 3 брейки. Медісон Кіз записала на свій рахунок 2 подачі навиліт, 8 подвійних помилок та 5 реалізованих брейк-пойнтів.

Після гри Медісон Кіз високо оцінила рівень української дебютантки: "Моя суперниця була неймовірною.

Вона має нетиповий стиль зі зміною темпу та високими м'ячами, що робить гру дуже складною. Мені дійсно довелося попрацювати, щоб вистояти", - зазначила американка в інтерв'ю на корті.

Заклик Олійникової до світової спільноти

На післяматчевій пресконференції Олександра Олійникова звернула увагу на війну в Україні.

Тенісистка розповіла, що готувалася до турніру під звуки вибухів, а напередодні вильоту до Австралії дрон влучив у будинок навпроти її помешкання.

"Нам потрібна ваша допомога. Я знаю, як захистити наших цивільних та дітей від цих дронів, і готова розповідати про це", - наголосила спортсменка.

Загальні результати українок на AO-2026

Старт сезону в Мельбурні виявився складним для представниць України. Крім Олександри Олійникової, змагання після першого кола покинули:

  • Марта Костюк;
  • Даяна Ястремська;
  • Юлія Стародубцева;
  • Ангеліна Калініна.

Єдиною українкою, яка подолала стартовий бар'єр і продовжує боротьбу в одиночному розряді, залишається перша ракетка країни Еліна Світоліна.

Також читайте, хто стане наступною суперницею Світоліної на Australian Open-2026.

Раніше ми писали, що збірна України дізналася суперників у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг.

Україна Теніс
