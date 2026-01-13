Нацвідбір на "Євробачення-2026": KHAYAT став 10-м фіналістом після голосування в "Дії"

Співак KHAYAT став десятим фіналістом Національного відбору на "Євробачення-2026". Саме за нього українці віддали найбільше голосів під час глядацького онлайн-голосування, яке проходило в застосунку "Дія".
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Суспільне Культура.
За результатами, виконавець набрав 91 758 голосів, що становить 32,41% від загальної кількості. Усього в голосуванні, яке тривало в "Дії" з 8 до 13 січня, взяли участь 283 160 користувачів.
Переможець глядацького голосування приєднається до дев’яти учасників, відібраних за результатами прослуховувань. Усі фіналісти виступлять у фіналі Нацвідбору, який відбудеться 7 лютого.
Повний список фіналістів Нацвідбору та їхніх пісень:
Андрій Хайат, більш відомий як KHAYAT- український співак та автор пісень, який працює в жанрі фольктроніка, поєднуючи елементи етнопопу та електронної музики.
Народився 3 квітня 1997 року.
Є фіналістом дев’ятого сезону шоу "Голос країни", півфіналістом Нацвідбору на "Євробачення-2019", фіналістом відборів 2020 та 2025 років.
Народився у місті Знам’янка Кіровоградської області.
Закінчив музичну школу за класом акордеона. У 2019 році здобув освіту в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова за спеціальністю "Англійська та арабська мови".
У 2018 році дебютував із піснею "Devochka", а згодом привернув увагу музичної спільноти треком "Ясно". У 2019 році став учасником шоу "Голос країни", де дійшов до фіналу в команді Тіни Кароль і посів третє місце.
Того ж року артист узяв участь у Нацвідборі на "Євробачення-2019" з піснею "Ever" та посів п’яте місце у півфіналі. У червні 2019 року випустив дебютний альбом "Khmil’", який потрапив у топ українського iTunes.
У 2020 році Khayat знову став фіналістом Нацвідбору з піснею "Call for Love" та посів друге місце, ставши одним із фаворитів глядачів і букмекерів. Того ж періоду він отримав низку професійних відзнак і номінацій, зокрема на премію YUNA.
У 2021 році артист презентував мініальбом "Ultra".
У 2025-му знову дійшов до фіналу Нацвідбору з піснею "Honor", частково написаною під враженням від обстрілу лікарні "Охматдит".
Для Нацвідбору на "Євробачення-2026" презентував песню "Герци", що розкриває тему життя на межі витривалості. Це історія про внутрішній біль і розгубленість, які можна приглушити або навчитися з ними жити, а також про вибір нести відповідальність за своє життя.
