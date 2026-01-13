RU

Нацотбор на "Евровидение-2026": KHAYAT стал 10-м финалистом после голосования в "Дії"

KHAYAT (фото: instagram.com/ado.khayat)
Автор: Катерина Собкова

Певец KHAYAT стал десятым финалистом Национального отбора на "Евровидение-2026". Именно за него украинцы отдали больше всего голосов во время зрительского онлайн-голосования, которое проходило в приложении "Дія".

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне Культура.

KHAYAT стал 10-м финалистом Нацотбора

По результатам, исполнитель набрал 91 758 голосов, что составляет 32,41% от общего количества. Всего в голосовании, которое длилось в "Дії" с 8 по 13 января, приняли участие 283 160 пользователей.

Победитель зрительского голосования присоединится к девяти участникам, отобранным по результатам прослушиваний. Все финалисты выступят в финале Нацотбора, который состоится 7 февраля.

Полный список финалистов Нацотбора и их песен:

  • Jerry Heil - "Catharticus (Prayer)"
  • KHAYAT - "Герци"
  • LAUD - "Lightkeeper"
  • LELÉKA - "Ridnym"
  • Molodi - "Legends"
  • Monokate - "Тyt"
  • Mr. Vel - "Do Or Done"
  • The Elliens - "Crawling Whispers"
  • Valeriya Force - "Open Our Hearts"
  • "ЩукаРиба" - "Моя земля".

Все финалисты Нацотбора на "Евровидение-2026" (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Кто такой KHAYAT

Андрей Хайат, более известный как KHAYAT- украинский певец и автор песен, который работает в жанре фольктроника, сочетая элементы этнопопа и электронной музыки.

Родился 3 апреля 1997 года.

Является финалистом девятого сезона шоу "Голос країни", полуфиналистом Нацотбора на "Евровидение-2019", финалистом отборов 2020 и 2025 годов.

Родился в городе Знаменка Кировоградской области.

Окончил музыкальную школу по классу аккордеона. В 2019 году получил образование в Национальном педагогическом университете имени М. П. Драгоманова по специальности "Английский и арабский языки".

В 2018 году дебютировал с песней "Devochka", а затем привлек внимание музыкального сообщества треком "Ясно". В 2019 году стал участником шоу "Голос страны", где дошел до финала в команде Тины Кароль и занял третье место.

В том же году артист принял участие в Нацотборе на "Евровидение-2019" с песней "Ever" и занял пятое место в полуфинале. В июне 2019 года выпустил дебютный альбом "Khmil'", который попал в топ украинского iTunes.

В 2020 году Khayat снова стал финалистом Нацотбора с песней "Call for Love" и занял второе место, став одним из фаворитов зрителей и букмекеров. В тот же период он получил ряд профессиональных наград и номинаций, в том числе на премию YUNA.

В 2021 году артист презентовал мини-альбом "Ultra".

В 2025-м снова дошел до финала Нацотбора с песней "Honor", частично написанной под впечатлением от обстрела больницы "Охматдет".

Для Нацотбора на "Евровидение-2026" презентовал песню "Герци", раскрывающую тему жизни на грани выносливости. Это история о внутренней боли и растерянности, которые можно приглушить или научиться с ними жить, а также о выборе нести ответственность за свою жизнь.

KHAYAT (фото: instagram.com/ado.khayat)

