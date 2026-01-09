Нацвідбір на "Євробачення-2026": хто може стати десятим фіналістом (відео)

Українці можуть вирішити долю Нацвідбору на "Євробачення-2026". У застосунку Дія проходить голосування за десятого фіналіста.

РБК-Україна розповідає, хто претендує на місце у фіналі та з якою піснею.

Хто може стати 10 фіналістом Нацвідбору

У грудні було проведено жеребкування серед десяти артистів, що подали заявки на участь у додатковому відборі. Серед них вибрали шість кандидатів на місце у фіналі, за яких до 13 січня можна проголосувати в Дії в наступному порядку.

1. KHAYAT - "Герци"

У своїй пісні він розкриває тему життя на межі витривалості, коли лише серце, яке б'ється попри біль та втому, нагадує, що ти живий. Це історія про внутрішній біль і розгубленість, які можна приглушити або навчитися з ними жити, а також про вибір нести відповідальність за своє життя.



2. Karyotype - "DNA"

Колектив оспівує важливість послідовних дій та кроків заради нашого майбутнього і наступних поколінь. Атмосферна композиція розповідає про відповідальність і нагадує, що рушій - в нашому ДНК.



3. MON FIA - "Do You Hear Me?"

Співачка назвала свою композицію голосом тих, хто вистояв. У ній вона розповідає про людину, яка пережила знищення, але не дозволила стерти себе.



4. ANSTAY - "by the way"

Свою конкурсну пісню артистка створила ще влітку 2022 року під час окупації. Вона присвячена невичерпній жіночій силі, яка може здатися непомітною, але щодня дозволяє проходити крізь складні випробування.



5. Марта Адамчук - "Silvered Pines"

У своїй пісні артистка порівнює життєвий шлях людини із циклами природи. Це історія про здатність відроджуватися, трансформуватися і повертатися до життя попри бурі, темряву та біль.



6. OKS - "SAY IT ALL

Виконавець назвав композицію для конкурсу особистим містком між минулим і теперішнім. Це історія про вибір, втрату та прагнення примирення.



За результатами опитування буде сформовано загальний рейтинг. Якщо лідер списку не зможе взяти участь у фіналі Нацвідбору, його місце займе наступний претендент, який зібрав найбільшу кількість балів.

Що відомо про Нацвідбір на "Євробачення-2026"

Нагадаємо, до дев'ятки фіналістів конкурсу увійшли Jerry Heil, LAUD, LELÉKA, MOLODI, Monokate, Mr. Vel, The Elliens, Valeriya Force та гурт "ЩукаРиба".

Фінал відбору відбудеться 7 лютого, а сам міжнародний конкурс пройде у Відні, Австрія 12 та 14 травня та в суботу, 16 травня 2026 року.