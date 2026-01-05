ua en ru
Шоу бізнес

Які шанси України на "Євробаченні-2026": перші прогнози букмекерів

Понеділок 05 січня 2026 15:45
Які шанси України на "Євробаченні-2026": перші прогнози букмекерів Перші прогнози букмекерів на "Євробачення-2026" (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

Букмекери оприлюднили перші прогнози щодо "Євробачення-2026", яке у травні прийматиме Відень. Хоча більшість країн ще не оголосили своїх представників, аналітики вже назвали стартових фаворитів конкурсу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Eurovisionworld.

Хто лідирує в прогнозах букмекерів

Станом на початок січня 2026 року перше місце в рейтингах букмекерів посідає Ізраїль - йому прогнозують близько 9% імовірності перемоги.

Другою йде Швеція з показником приблизно 8%. Країна, яка є однією з найтитулованіших в історії конкурсу, традиційно залишається серед фаворитів навіть без оголошеного артиста.

Україна наразі займає третю сходинку - букмекери оцінюють її шанси приблизно у 7%.

Висока позиція пояснюється довірою до українських конкурсних номерів, сценічних концепцій і традиційно сильної підтримки глядачів.

Які шанси України на &quot;Євробаченні-2026&quot;: перші прогнози букмекерівПерші прогнози букмекерів на "Євробачення-2026" (скріншот)

Четвертою в рейтингу є Фінляндія з орієнтовною ймовірністю перемоги близько 6%.

Після яскравих виступів у попередні роки країна зберігає статус потенційного претендента на головний трофей.

Замикає п’ятірку лідерів Італія - її шанси наразі оцінюють приблизно у 5%. Сильна музична індустрія та стабільні результати у фіналах забезпечують країні місце серед фаворитів.

Що відомо про "Євробачення-2026"

Перший півфінал конкурсу відбудеться 12 травня - на сцену вийдуть представники 15 країн.

Другий півфінал запланований на 14 травня, у ньому змагатимуться ще 14 учасників. Жеребкування півфіналів має пройти 12 січня.

До фіналу, який відбудеться 16 травня, потраплять 20 учасників за підсумками півфіналів.

До них автоматично приєднаються країни "великої п’ятірки" - Франція, Італія, Німеччина та Велика Британія - а також держава-господар конкурсу Австрія.

Цьогорічний конкурс стане ювілейним: "Євробачення" відзначатиме 70 років із моменту свого заснування.

Україна визначить свого представника у лютому.

За право виступити на міжнародній сцені змагатимуться дев’ять учасників - серед них як нові імена, так і відомі артисти, зокрема Jerry Heil, LAUD, MOLODI, Monokate та інші.

