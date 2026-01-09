Нацотбор на "Евровидение-2026": кто может стать десятым финалистом (видео)

Украинцы могут решить судьбу Нацотбора на "Евровидение-2026". В приложении Дія проходит голосование за десятого финалиста.

РБК-Украина рассказывает, кто претендует на место в финале и с какой песней.

Кто может стать 10 финалистом Нацотбора

В декабре была проведена жеребьевка среди десяти артистов, подавших заявки на участие в дополнительном отборе. Из них выбрали шесть кандидатов на место в финале, за которых до 13 января можно проголосовать в Дії в следующем порядке.

1. KHAYAT - "Герци"

В своей песне он раскрывает тему жизни на грани выносливости, когда только сердце, которое бьется несмотря на боль и усталость, напоминает, что ты жив. Это история о внутренней боли и растерянности, которые можно приглушить или научиться с ними жить, а также о выборе нести ответственность за свою жизнь.



2. Karyotype - "DNA"

Коллектив воспевает важность последовательных действий и шагов ради нашего будущего и следующих поколений. Атмосферная композиция рассказывает об ответственности и напоминает, что движущая сила - в нашем ДНК.



3. MON FIA - "Do You Hear Me?"

Певица назвала свою композицию голосом тех, кто выстоял. В ней она рассказывает о человеке, который пережил уничтожение, но не позволил стереть себя.



4. ANSTAY - "by the way"

Свою конкурсную песню артистка создала еще летом 2022 года во время оккупации. Она посвящена неисчерпаемой женской силе, которая может показаться незаметной, но ежедневно позволяет проходить сквозь сложные испытания.



5. Марта Адамчук - "Silvered Pines"

В своей песне артистка сравнивает жизненный путь человека с циклами природы. Это история о способности возрождаться, трансформироваться и возвращаться к жизни несмотря на бури, темноту и боль.



6. OKS - "SAY IT ALL

Исполнитель назвал композицию для конкурса личным мостиком между прошлым и настоящим. Это история о выборе, потере и стремлении к примирению.



По результатам опроса будет сформирован общий рейтинг. Если лидер списка не сможет принять участие в финале Нацотбора, его место займет следующий претендент, который собрал наибольшее количество баллов.

Что известно о Нацотборе на "Евровидение-2026"

Напомним, в девятку финалистов конкурса вошли Jerry Heil, LAUD, LELÉKA, MOLODI, Monokate, Mr. Vel, The Elliens, Valeriya Force и группа "ЩукаРиба".

Финал отбора состоится 7 февраля, а сам международный конкурс пройдет в Вене, Австрия 12 и 14 мая и в субботу, 16 мая 2026 года.