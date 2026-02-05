Нацвідбір на "Євробачення-2026": де, коли і як дивитися онлайн

Вже скоро відбудеться фінал Національного відбору на "Євробачення-2026", за результатами якого стане відомо, хто представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі в травні у Відні.
РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Мовлення" розповідає, де, коли і як дивитися відбір онлайн по телебаченню та в Інтернеті, а також про те, як голосувати за учасників.
Фінальний вечір Національного відбору відбудеться у суботу, 7 лютого.
О 18:00 глядачі побачать Передшоу, у якому ведуча відеоблогу "Євробачення Україна" Анна Тульєва розповість про фіналістів - від перших кроків у музиці до репетицій та виходу на велику сцену. Передшоу також розкриє, чому Нацвідбір має особливе значення для України сьогодні.
О 19:00 розпочнеться фінал Нацвідбору, ведучими якого стали Леся Нікітюк та незмінний голос "Євробачення" в Україні Тімур Мірошниченко.
Стежити за фіналом можна на всіх доступних платформах - на телебаченні, онлайн та на радіо, навіть за умов відсутності електропостачання:
Також "Суспільне" публікуватиме короткі відео у месенджерах та соціальних мережах, адаптовані для перегляду за різної якості інтернету.
Традиційно фінал Нацвідбору супроводжуватиметься перекладом жестовою мовою, доступним на всіх україномовних відеотрансляціях.
За результатами жеребкування порядок виступів фіналістів такий:
До зіркового складу журі Нацвідбору-2026 увійшли:
Переможця Нацвідбору та представника України на "Євробаченні-2026" визначать за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%).
Глядачі зможуть проголосувати двома способами.
У застосунку "Дія"
Участь в онлайн-опитуванні доступна для всіх користувачів віком від 14 років. Для цього потрібно зайти в застосунок, обрати розділ "Сервіси" - "Опитування" та віддати голос за одного з 10 фіналістів.
За допомогою SMS
Абоненти мобільних операторів мають надіслати SMS на короткий номер 7576 з кодом від 1 до 10, що відповідає номеру учасника. З одного номера зараховується лише один голос за одного фіналіста.
Про початок і завершення голосування глядачів повідомлять ведучі в прямому ефірі.
Нагадаємо, 70-й пісенний конкурс "Євробачення" пройде у Відні. Півфінали заплановані на 12 та 14 травня, а гранд-фінал - 16 травня 2026 року. Конкурс прийматиме найбільша арена Австрії - Wiener Stadthalle.
