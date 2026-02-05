UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Нацвідбір на "Євробачення-2026": де, коли і як дивитися онлайн

Нацвідбір на Євробачення-2026 в Україні відбудеться у суботу (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Собкова

Вже скоро відбудеться фінал Національного відбору на "Євробачення-2026", за результатами якого стане відомо, хто представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі в травні у Відні.

РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Мовлення" розповідає, де, коли і як дивитися відбір онлайн по телебаченню та в Інтернеті, а також про те, як голосувати за учасників.

Коли відбудеться Нацвідбір на "Євробачення-2026"

Фінальний вечір Національного відбору відбудеться у суботу, 7 лютого.

О 18:00 глядачі побачать Передшоу, у якому ведуча відеоблогу "Євробачення Україна" Анна Тульєва розповість про фіналістів - від перших кроків у музиці до репетицій та виходу на велику сцену. Передшоу також розкриє, чому Нацвідбір має особливе значення для України сьогодні.

О 19:00 розпочнеться фінал Нацвідбору, ведучими якого стали Леся Нікітюк та незмінний голос "Євробачення" в Україні Тімур Мірошниченко.

Де дивитися Нацвідбір на "Євробачення-2026" в Україні

Стежити за фіналом можна на всіх доступних платформах - на телебаченні, онлайн та на радіо, навіть за умов відсутності електропостачання:

  • телеканал "Суспільне Культура"
  • YouTube-канал "Євробачення Україна"
  • сайти "Суспільне Культура" та "Євробачення в Україні"
  • "Радіо Промінь" з коментарями Лесі Антипенко та Дениса Денисенка
  • англомовна трансляція на YouTube-каналі "Євробачення Україна" з коментарями Юрія Мазура та Наталії Сліпенко
  • у застосунку "Дія".

Також "Суспільне" публікуватиме короткі відео у месенджерах та соціальних мережах, адаптовані для перегляду за різної якості інтернету.

Традиційно фінал Нацвідбору супроводжуватиметься перекладом жестовою мовою, доступним на всіх україномовних відеотрансляціях.

Хто бере участь у фіналі

За результатами жеребкування порядок виступів фіналістів такий:

  1. Valeriya Force - "Open Our Hearts"
  2. Molodi - "Legends"
  3. Monokate - "Тyt"
  4. The Elliens - "Crawling Whispers"
  5. LAUD - "Lightkeeper"
  6. LELÉKA - "Ridnym"
  7. Mr. Vel - "Do or Done"
  8. KHAYAT - "Герци"
  9. Jerry Heil - "Catharticus (Prayer)"
  10. "ЩукаРиба" - "Моя земля".

Хто оцінюватиме виступи

До зіркового складу журі Нацвідбору-2026 увійшли:

  • переможниця "Євробачення-2004" Руслана
  • співачка Злата Огнєвіч
  • композитор і співак Євген Філатов
  • генеральний продюсер "ТАВР Медіа", директор "ХітFM" Віталій Дроздов
  • режисер і хореограф-постановник Костянтин Томільченко.

Як проголосувати за улюбленого виконавця

Переможця Нацвідбору та представника України на "Євробаченні-2026" визначать за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%).

Глядачі зможуть проголосувати двома способами.

У застосунку "Дія"

Участь в онлайн-опитуванні доступна для всіх користувачів віком від 14 років. Для цього потрібно зайти в застосунок, обрати розділ "Сервіси" - "Опитування" та віддати голос за одного з 10 фіналістів.

За допомогою SMS

Абоненти мобільних операторів мають надіслати SMS на короткий номер 7576 з кодом від 1 до 10, що відповідає номеру учасника. З одного номера зараховується лише один голос за одного фіналіста.

Про початок і завершення голосування глядачів повідомлять ведучі в прямому ефірі.

Нагадаємо, 70-й пісенний конкурс "Євробачення" пройде у Відні. Півфінали заплановані на 12 та 14 травня, а гранд-фінал - 16 травня 2026 року. Конкурс прийматиме найбільша арена Австрії - Wiener Stadthalle.

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвробаченняНовини шоу-бізнесуЗірки шоу-бізнесу