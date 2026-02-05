Нацотбор на "Евровидение-2026": где, когда и как смотреть онлайн

Когда состоится Нацотбор на "Евровидение-2026"

Финальный вечер Национального отбора состоится в субботу, 7 февраля.

В 18:00 зрители увидят Предшоу, в котором ведущая видеоблога "Евровидение Украина" Анна Тульева расскажет о финалистах - от первых шагов в музыке до репетиций и выхода на большую сцену. Предшоу также раскроет, почему Нацотбор имеет особое значение для Украины сегодня.

В 19:00 начнется финал Нацотбора, ведущими которого стали Леся Никитюк и неизменный голос "Евровидения" в Украине Тимур Мирошниченко.

Где смотреть Нацотбор на "Евровидение-2026" в Украине

Следить за финалом можно на всех доступных платформах - на телевидении, онлайн и на радио, даже в условиях отсутствия электроснабжения:

телеканал "Суспільне Культура"

YouTube-канал "Евровидение Украина"

сайты "Суспільне Культура" и "Евровидение в Украине"

"Радио Проминь" с комментариями Леси Антипенко и Дениса Денисенко

англоязычная трансляция на YouTube-канале "Евровидение Украина" с комментариями Юрия Мазура и Натальи Слипенко

в приложении "Дія".

Также "Суспільне" будет публиковать короткие видео в мессенджерах и социальных сетях, адаптированные для просмотра при разном качестве интернета.

Традиционно финал Нацотбора будет сопровождаться переводом на жестовом языке, доступным на всех украиноязычных видеотрансляциях.

Кто участвует в финале

По результатам жеребьевки порядок выступлений финалистов таков:

Valeriya Force - "Open Our Hearts" Molodi - "Legends" Monokate - "Тyt" The Elliens - "Crawling Whispers" LAUD - "Lightkeeper" ЛЕЛЕКА - "Ридным" Господин Вел - "Делай или не делай" ХАЯТ - "Герци" Jerry Heil - "Catharticus (Молитва)" "ЩукаРыба" - "Моя земля".

Кто будет оценивать выступления

В звездный состав жюри Нацотбора-2026 вошли:

победительница "Евровидения-2004" Руслана

певица Злата Огневич

композитор и певец Евгений Филатов

генеральный продюсер "ТАВР Медиа", директор "ХитFM" Виталий Дроздов

режиссер и хореограф-постановщик Константин Томильченко.

Как проголосовать за любимого исполнителя

Победителя Нацотбора и представителя Украины на "Евровидении-2026" определят по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%).

Зрители смогут проголосовать двумя способами.

В приложении "Дія"

Участие в онлайн-опросе доступно для всех пользователей в возрасте от 14 лет. Для этого нужно зайти в приложение, выбрать раздел "Сервисы" - "Опрос" и отдать голос за одного из 10 финалистов.

С помощью SMS

Абоненты мобильных операторов должны отправить SMS на короткий номер 7576 с кодом от 1 до 10, что соответствует номеру участника. С одного номера засчитывается только один голос за одного финалиста.

О начале и завершении голосования зрителей сообщат ведущие в прямом эфире.

Напомним, 70-й песенный конкурс "Евровидение" пройдет в Вене. Полуфиналы запланированы на 12 и 14 мая, а гранд-финал - 16 мая 2026 года. Конкурс будет принимать крупнейшая арена Австрии - Wiener Stadthalle.