Нацвідбір на "Євробачення-2026": де, коли і як дивитися онлайн
Вже скоро відбудеться фінал Національного відбору на "Євробачення-2026", за результатами якого стане відомо, хто представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі в травні у Відні.
РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Мовлення" розповідає, де, коли і як дивитися відбір онлайн по телебаченню та в Інтернеті, а також про те, як голосувати за учасників.
Коли відбудеться Нацвідбір на "Євробачення-2026"
Фінальний вечір Національного відбору відбудеться у суботу, 7 лютого.
О 18:00 глядачі побачать Передшоу, у якому ведуча відеоблогу "Євробачення Україна" Анна Тульєва розповість про фіналістів - від перших кроків у музиці до репетицій та виходу на велику сцену. Передшоу також розкриє, чому Нацвідбір має особливе значення для України сьогодні.
О 19:00 розпочнеться фінал Нацвідбору, ведучими якого стали Леся Нікітюк та незмінний голос "Євробачення" в Україні Тімур Мірошниченко.
Де дивитися Нацвідбір на "Євробачення-2026" в Україні
Стежити за фіналом можна на всіх доступних платформах - на телебаченні, онлайн та на радіо, навіть за умов відсутності електропостачання:
- телеканал "Суспільне Культура"
- YouTube-канал "Євробачення Україна"
- сайти "Суспільне Культура" та "Євробачення в Україні"
- "Радіо Промінь" з коментарями Лесі Антипенко та Дениса Денисенка
- англомовна трансляція на YouTube-каналі "Євробачення Україна" з коментарями Юрія Мазура та Наталії Сліпенко
- у застосунку "Дія".
Також "Суспільне" публікуватиме короткі відео у месенджерах та соціальних мережах, адаптовані для перегляду за різної якості інтернету.
Традиційно фінал Нацвідбору супроводжуватиметься перекладом жестовою мовою, доступним на всіх україномовних відеотрансляціях.
Хто бере участь у фіналі
За результатами жеребкування порядок виступів фіналістів такий:
- Valeriya Force - "Open Our Hearts"
- Molodi - "Legends"
- Monokate - "Тyt"
- The Elliens - "Crawling Whispers"
- LAUD - "Lightkeeper"
- LELÉKA - "Ridnym"
- Mr. Vel - "Do or Done"
- KHAYAT - "Герци"
- Jerry Heil - "Catharticus (Prayer)"
- "ЩукаРиба" - "Моя земля".
Хто оцінюватиме виступи
До зіркового складу журі Нацвідбору-2026 увійшли:
- переможниця "Євробачення-2004" Руслана
- співачка Злата Огнєвіч
- композитор і співак Євген Філатов
- генеральний продюсер "ТАВР Медіа", директор "ХітFM" Віталій Дроздов
- режисер і хореограф-постановник Костянтин Томільченко.
Як проголосувати за улюбленого виконавця
Переможця Нацвідбору та представника України на "Євробаченні-2026" визначать за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%).
Глядачі зможуть проголосувати двома способами.
У застосунку "Дія"
Участь в онлайн-опитуванні доступна для всіх користувачів віком від 14 років. Для цього потрібно зайти в застосунок, обрати розділ "Сервіси" - "Опитування" та віддати голос за одного з 10 фіналістів.
За допомогою SMS
Абоненти мобільних операторів мають надіслати SMS на короткий номер 7576 з кодом від 1 до 10, що відповідає номеру учасника. З одного номера зараховується лише один голос за одного фіналіста.
Про початок і завершення голосування глядачів повідомлять ведучі в прямому ефірі.
Нагадаємо, 70-й пісенний конкурс "Євробачення" пройде у Відні. Півфінали заплановані на 12 та 14 травня, а гранд-фінал - 16 травня 2026 року. Конкурс прийматиме найбільша арена Австрії - Wiener Stadthalle.
