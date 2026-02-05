Нацотбор на "Евровидение-2026": где, когда и как смотреть онлайн
Уже скоро состоится финал Национального отбора на "Евровидение-2026", по результатам которого станет известно, кто будет представлять Украину на международном песенном конкурсе в мае в Вене.
РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Мовлення" рассказывает, где, когда и как смотреть отбор онлайн по телевидению и в Интернете, а также о том, как голосовать за участников.
Когда состоится Нацотбор на "Евровидение-2026"
Финальный вечер Национального отбора состоится в субботу, 7 февраля.
В 18:00 зрители увидят Предшоу, в котором ведущая видеоблога "Евровидение Украина" Анна Тульева расскажет о финалистах - от первых шагов в музыке до репетиций и выхода на большую сцену. Предшоу также раскроет, почему Нацотбор имеет особое значение для Украины сегодня.
В 19:00 начнется финал Нацотбора, ведущими которого стали Леся Никитюк и неизменный голос "Евровидения" в Украине Тимур Мирошниченко.
Где смотреть Нацотбор на "Евровидение-2026" в Украине
Следить за финалом можно на всех доступных платформах - на телевидении, онлайн и на радио, даже в условиях отсутствия электроснабжения:
- телеканал "Суспільне Культура"
- YouTube-канал "Евровидение Украина"
- сайты "Суспільне Культура" и "Евровидение в Украине"
- "Радио Проминь" с комментариями Леси Антипенко и Дениса Денисенко
- англоязычная трансляция на YouTube-канале "Евровидение Украина" с комментариями Юрия Мазура и Натальи Слипенко
- в приложении "Дія".
Также "Суспільне" будет публиковать короткие видео в мессенджерах и социальных сетях, адаптированные для просмотра при разном качестве интернета.
Традиционно финал Нацотбора будет сопровождаться переводом на жестовом языке, доступным на всех украиноязычных видеотрансляциях.
Кто участвует в финале
По результатам жеребьевки порядок выступлений финалистов таков:
- Valeriya Force - "Open Our Hearts"
- Molodi - "Legends"
- Monokate - "Тyt"
- The Elliens - "Crawling Whispers"
- LAUD - "Lightkeeper"
- ЛЕЛЕКА - "Ридным"
- Господин Вел - "Делай или не делай"
- ХАЯТ - "Герци"
- Jerry Heil - "Catharticus (Молитва)"
- "ЩукаРыба" - "Моя земля".
Кто будет оценивать выступления
В звездный состав жюри Нацотбора-2026 вошли:
- победительница "Евровидения-2004" Руслана
- певица Злата Огневич
- композитор и певец Евгений Филатов
- генеральный продюсер "ТАВР Медиа", директор "ХитFM" Виталий Дроздов
- режиссер и хореограф-постановщик Константин Томильченко.
Как проголосовать за любимого исполнителя
Победителя Нацотбора и представителя Украины на "Евровидении-2026" определят по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%).
Зрители смогут проголосовать двумя способами.
В приложении "Дія"
Участие в онлайн-опросе доступно для всех пользователей в возрасте от 14 лет. Для этого нужно зайти в приложение, выбрать раздел "Сервисы" - "Опрос" и отдать голос за одного из 10 финалистов.
С помощью SMS
Абоненты мобильных операторов должны отправить SMS на короткий номер 7576 с кодом от 1 до 10, что соответствует номеру участника. С одного номера засчитывается только один голос за одного финалиста.
О начале и завершении голосования зрителей сообщат ведущие в прямом эфире.
Напомним, 70-й песенный конкурс "Евровидение" пройдет в Вене. Полуфиналы запланированы на 12 и 14 мая, а гранд-финал - 16 мая 2026 года. Конкурс будет принимать крупнейшая арена Австрии - Wiener Stadthalle.
