"Нас просто водили за ніс": Денисенко звинуватили у брехні після інтерв’ю Цимбалюка

У розмові з Євою Коршик Цимбалюк зізнався, що під час зйомок реаліті не відчув справжніх почуттів ні до однієї з учасниць.

За його словами, саме тому наприкінці проєкту йому було складно зробити фінальний вибір.

"Ми з продюсерами сіли, і я кажу: "Давайте порадимося, бо я не знаю, у мене глухий кут. Ви як досвідчені люди порадьте, бо мені абсолютно все одно, хто наступним повинен покинути проєкт", - розповів Тарас.

Ця заява одразу привернула увагу користувачів соцмереж, адже суперечить словам Наталії Денисенко, сказаним раніше.

В інтерв’ю ведучій Маша Єфросиніна, опублікованому 12 грудня, акторка стверджувала, що в її близького друга все ж з’явилися почуття до однієї з фіналісток.

"Коли знімали фінал, коли він думав, кого він буде обирати, дійсно в нього почуття народилися. Він казав: "Є така", - запевняла знаменитість.

Реакція юзерів

Після виходу інтерв’ю Цимбалюка в українському сегменті Threads та інших соцмережах користувачі почали активно обговорювати цю невідповідність.

Частина аудиторії припустила, що глядачам могли показати зовсім іншу версію подій, ніж та, що відбувалася насправді.

У коментарях люди звертають увагу на те, що попри поцілунки та тепле спілкування з переможницею "Холостяка" Надін Головчук, актор не намагався продовжити жодні стосунки вже після завершення шоу - без камер і знімальної групи.

Тарас Цимбалюк і Надін (фото: instagram.com/nadin.holovchuk)

Користувачі також ставлять під сумнів саму ідею "нульових почуттів", адже, за їхніми словами, навіть мінімальний емоційний контакт мав би призвести хоча б до спроби спілкування поза межами проєкту:

Після слів Цимбалюка слова Денисенко звучать щонайменше дивно

Виходить, що фінал був більше для картинки, ніж для реальних почуттів

Скрізь одна показуха, а не реальність

Кожен говорить свою версію - кому тепер вірити?

Якщо Тарас дійсно не у відносинах, на проєкті він, зі слів Денисенко, отримав почуття чи то закоханість, то чому якщо ти вже вибрав Надін? У вас було прикольне спілкування, поцілунки і тд. Чому б не спробувати щось після проєкту, без камер

Тю, бо Наталка те ще брехло. По тій причині вони з Цимбалюком і дружать

Скрізь брехня

Нас просто водили за ніс

Нагадаємо, у фінальному випуску "Холостяка Тарас Цимбалюк обрав модель Надін Головчук.

Однак пізніше, в ефірі постшоу "Холостяк. Життя після проєкту", актор заявив, що після завершення зйомок вони не стали парою.