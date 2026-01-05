"Нас просто водили за ніс": Денисенко звинуватили у брехні після інтерв’ю Цимбалюка

Нещодавнє інтерв’ю Тараса Цимбалюка спричинило нову хвилю обговорень навколо шоу "Холостяк". Після заяв артиста користувачі соцмереж згадали попереднє інтерв’ю його "бесті" Наталії Денисенко та звинуватили її у неправдивих словах про почуття актора на проєкті.
У розмові з Євою Коршик Цимбалюк зізнався, що під час зйомок реаліті не відчув справжніх почуттів ні до однієї з учасниць.
За його словами, саме тому наприкінці проєкту йому було складно зробити фінальний вибір.
"Ми з продюсерами сіли, і я кажу: "Давайте порадимося, бо я не знаю, у мене глухий кут. Ви як досвідчені люди порадьте, бо мені абсолютно все одно, хто наступним повинен покинути проєкт", - розповів Тарас.
Ця заява одразу привернула увагу користувачів соцмереж, адже суперечить словам Наталії Денисенко, сказаним раніше.
В інтерв’ю ведучій Маша Єфросиніна, опублікованому 12 грудня, акторка стверджувала, що в її близького друга все ж з’явилися почуття до однієї з фіналісток.
"Коли знімали фінал, коли він думав, кого він буде обирати, дійсно в нього почуття народилися. Він казав: "Є така", - запевняла знаменитість.
Після виходу інтерв’ю Цимбалюка в українському сегменті Threads та інших соцмережах користувачі почали активно обговорювати цю невідповідність.
Частина аудиторії припустила, що глядачам могли показати зовсім іншу версію подій, ніж та, що відбувалася насправді.
У коментарях люди звертають увагу на те, що попри поцілунки та тепле спілкування з переможницею "Холостяка" Надін Головчук, актор не намагався продовжити жодні стосунки вже після завершення шоу - без камер і знімальної групи.
Користувачі також ставлять під сумнів саму ідею "нульових почуттів", адже, за їхніми словами, навіть мінімальний емоційний контакт мав би призвести хоча б до спроби спілкування поза межами проєкту:
Після слів Цимбалюка слова Денисенко звучать щонайменше дивно
Виходить, що фінал був більше для картинки, ніж для реальних почуттів
Скрізь одна показуха, а не реальність
Кожен говорить свою версію - кому тепер вірити?
Якщо Тарас дійсно не у відносинах, на проєкті він, зі слів Денисенко, отримав почуття чи то закоханість, то чому якщо ти вже вибрав Надін? У вас було прикольне спілкування, поцілунки і тд. Чому б не спробувати щось після проєкту, без камер
Тю, бо Наталка те ще брехло. По тій причині вони з Цимбалюком і дружать
Скрізь брехня
Нагадаємо, у фінальному випуску "Холостяка Тарас Цимбалюк обрав модель Надін Головчук.
Однак пізніше, в ефірі постшоу "Холостяк. Життя після проєкту", актор заявив, що після завершення зйомок вони не стали парою.
