UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

"Нас просто водили за ніс": Денисенко звинуватили у брехні після інтерв’ю Цимбалюка

Наталка Денисенко і Тарас Цимбалюк (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Нещодавнє інтерв’ю Тараса Цимбалюка спричинило нову хвилю обговорень навколо шоу "Холостяк". Після заяв артиста користувачі соцмереж згадали попереднє інтерв’ю його "бесті" Наталії Денисенко та звинуватили її у неправдивих словах про почуття актора на проєкті.

Про що йде мова - дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна.

У розмові з Євою Коршик Цимбалюк зізнався, що під час зйомок реаліті не відчув справжніх почуттів ні до однієї з учасниць.

За його словами, саме тому наприкінці проєкту йому було складно зробити фінальний вибір.

"Ми з продюсерами сіли, і я кажу: "Давайте порадимося, бо я не знаю, у мене глухий кут. Ви як досвідчені люди порадьте, бо мені абсолютно все одно, хто наступним повинен покинути проєкт", - розповів Тарас.

@eva.korshyk Вже подивилися інтервʼю ? #okayeva #евакоршик #холостяк #цимбалюк оригінальний звук - Ева Коршик

Ця заява одразу привернула увагу користувачів соцмереж, адже суперечить словам Наталії Денисенко, сказаним раніше.

В інтерв’ю ведучій Маша Єфросиніна, опублікованому 12 грудня, акторка стверджувала, що в її близького друга все ж з’явилися почуття до однієї з фіналісток.

"Коли знімали фінал, коли він думав, кого він буде обирати, дійсно в нього почуття народилися. Він казав: "Є така", - запевняла знаменитість.

@bedboyf6 #холостяк2025 #рекомендації #холостяк #стб #рекомендации оригінальний звук - ХОЛОСТЯК

Реакція юзерів

Після виходу інтерв’ю Цимбалюка в українському сегменті Threads та інших соцмережах користувачі почали активно обговорювати цю невідповідність.

Частина аудиторії припустила, що глядачам могли показати зовсім іншу версію подій, ніж та, що відбувалася насправді.

У коментарях люди звертають увагу на те, що попри поцілунки та тепле спілкування з переможницею "Холостяка" Надін Головчук, актор не намагався продовжити жодні стосунки вже після завершення шоу - без камер і знімальної групи.

Тарас Цимбалюк і Надін (фото: instagram.com/nadin.holovchuk)

Користувачі також ставлять під сумнів саму ідею "нульових почуттів", адже, за їхніми словами, навіть мінімальний емоційний контакт мав би призвести хоча б до спроби спілкування поза межами проєкту:

  • Після слів Цимбалюка слова Денисенко звучать щонайменше дивно

  • Виходить, що фінал був більше для картинки, ніж для реальних почуттів

  • Скрізь одна показуха, а не реальність

  • Кожен говорить свою версію - кому тепер вірити?

  • Якщо Тарас дійсно не у відносинах, на проєкті він, зі слів Денисенко, отримав почуття чи то закоханість, то чому якщо ти вже вибрав Надін? У вас було прикольне спілкування, поцілунки і тд. Чому б не спробувати щось після проєкту, без камер 

  • Тю, бо Наталка те ще брехло. По тій причині вони з Цимбалюком і дружать

  • Скрізь брехня

  • Нас просто водили за ніс

Нагадаємо, у фінальному випуску "Холостяка Тарас Цимбалюк обрав модель Надін Головчук.

Однак пізніше, в ефірі постшоу "Холостяк. Життя після проєкту", актор заявив, що після завершення зйомок вони не стали парою.

Вас може зацікавити:

При написанні матеріалу використовувались наступні джерела: YouTube-канал Маші Єфросиніної, Threads.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тарас ЦимбалюкНаталка Денисенко