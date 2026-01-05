Газлайтинг і травми: ексредакторка СТБ розкрила шокуючі подробиці закулісся "Холостяка"

Після фіналу 14-го сезону "Холостяка" з Тарасом Цимбалюком соцмережі не вщухають від обговорень шоу. На цьому тлі колишня редакторка СТБ Світлана Кострикіна зробила гучну заяву, розкривши закулісся створення реаліті.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дописи екс-працівниці каналу в Threads.

За словами Світлани, саме активне обговорення "Холостяка" змусило її знову повернутися до теми реаліті-шоу.

"Стрічка обговорює "Холостяка", і як колишній редакторці СТБ мені дуже хочеться влізти в усі дискусії та розповідати про те, як знімаються реаліті, як маніпулюють спершу учасниками, потім - історією на монтажі", - написала колишня редакторка СТБ.

Окремо вона зупинилася на ролі психологів, які працюють із героями проєктів.

"Про роль психологів: хоч серед них і були чудові спеціалісти, але зустрічались і відверті психопати, що вважали учасників "обриганами" і вміло тисли на їхні травми заради потрібної реакції", - зазначила вона.

Жінка також заявила, що після завершення зйомок доля учасників часто перестає цікавити продакшн.

Колишня працівниця СТБ зробила гучну заяву про "Холостяк" (скріншот)

"Про байдужість до долі учасників після ефіру - "самі ж хотіли в тєлік", - написала вона.

Вона згадала і власний шлях на телеканалі, який, за її словами, залишив глибокий психологічний слід.

"Я прийшла на СТБ в 2012-му, наївною дівчинкою з вірою в прекрасне. А пʼять років потому пішла вигорілою вщент", - розповіла колишня редакторка.

За її словами, навіть роки потому цей досвід не дає їй спокою.

"Досі не можу лишити позаду цей досвід, попри роботу з психотерапевтами (які щоразу вкрай дивуються, слухаючи про те, що дозволяли собі їхні телевізійні колеги)", - зізналася вона.

Окрему увагу вона звернула на свою книгу "Мертва жива вода", у якій, на її думку, варто було зробити інший акцент.

"Досі думаю, що зробили помилку, написавши свою "Мертву живу воду”"як детектив. Треба було прибрати розслідування, натомість додати правдивих закадрових історій", - написала Кострикіна.

Серед таких історій вона навела низку шокуючих прикладів.

"Як учасниця намагалась накласти на себе руки після ефіру, … …побачивши, під яким кутом показали її історію. Керівництво було дуже занепокоєне, бо фінал ще не відзняли", - зазначила вона.

Зокрема, вона згадала випадок, пов’язаний зі станом здоров’я одного з учасників.

"Про знімальну групу, що чергувала, щоб відзняти останні хвилини термінально хворого учасника", - додала екс-працівниця СТБ.

Окремо вона звернула увагу на психологічний тиск, який могли чинити на учасниць під час зйомок.

"Про те, як учасниць переконували, що їхня зайва вага точно змусить чоловіка шукати стрункішу деінде (щоб мотивувати худнути)", - написала вона.

Також Світлана розповіла про методи збору особистої інформації, які, за її словами, входили до робочих обов’язків команди.

"Про те, як до робочих обовʼязків входило "стати подружкою учасників", щоб дізнаватися всі секрети та використовувати їх так, як потрібно", - зазначила жінка.

Водночас вона визнала, що в роботі над проєктами були й позитивні моменти.

"Було і хороше, звісно: на медичному проєкті справді безкоштовно допомогли багатьом людям, що ніколи не змогли б дозволити собі недешеве лікування. Ціною розказаних на всю країну вразливих моментів, так", - написала вона.

Експрацівниця СТБ наголосила, що значну роль у сприйнятті героїв відіграє монтаж.

"А професійно написані й змонтовані історії дають глядачам змогу відволіктися від життєвих проблем, обговорюючи, хто стерво, а хто терпіла (спойлер: невідомо, бо змонтувати можна майже що завгодно з чого завгодно)", - зазначила вона.

Водночас Кострикіна не називає реаліті-шоу абсолютним злом, але наголошує на відсутності поінформованості учасників.

"Не вважаю реаліті однозначним злом, але… Але мабуть, ніхто з учасників, підписуючи контракт, не знає, на що саме погоджується", - написала ексредакторка.

За її словами, найболючішим є момент, коли людина впізнає себе на екрані, але бачить зовсім іншу версію подій.

"Такий собі газлайтинг на рівні країни", - підсумувала вона.

На завершення авторка зізналася, що про подібні наслідки учасників заздалегідь не попереджають.

"Бо якби попереджали, шоу би не було", - резюмувала колишня Світлана.

Чому навколо "Холостяка" знову скандал

Нову хвилю обговорень проєкту спричинило нещодавнє інтерв’ю Тараса Цимбалюка у блозі Єви Коршик, в якому актор відверто розповів про свою участь у реаліті.

За його словами, "Холостяк" став для нього не лише емоційним досвідом, а й інструментом заробітку та піару для кар’єри.

Цимбалюк підтвердив, що фінансові умови співпраці з телеканалом СТБ відповідали його звичним гонорарам у кінопроєктах, а після шоу його ставки зросли.

Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Крім того, блогер Богдан Беспалов у своєму Telegram-каналі заявив, що, за його словами, учасниць стримує від публічних зізнань контракт із каналом.

"Кабальний, рабський контракт, який і зберігає фейкову казковість франшизи", - написав оглядач українського шоу-бізнесу

Варто зазначити, що у фіналі 14-го сезону реаліті Тарас обрав Надін Головчук, однак після завершення зйомок пара так і не почала будувати стосунки поза проєктом.

Тарас Цимбалюк і Надін (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

В інтерв’ю актор зізнався, що їхнє спілкування після фіналу обмежилося лише коротким контактом і не переросло у роман.

Крім того, артист заявив, що під час підготовки сезону його побажання щодо типажу учасниць були враховані не повністю.

За словами актора, продюсери сформували склад дівчат, значна частина яких не відповідала його особистим смакам, що також вплинуло на розвиток подій у шоу та відсутність глибокого емоційного зв’язку після фіналу.