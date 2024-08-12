ua en ru
Пн, 12 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Руслан Сенічкін вилаявся матом в прямому ефірі. Що розлютило ведучого

Понеділок 12 серпня 2024 14:42
UA EN RU
Руслан Сенічкін вилаявся матом в прямому ефірі. Що розлютило ведучого Руслан Сенічкін (фото: facebook.com/1plus1.Rus.Senichkin)
Автор: Іванна Пашкевич

Ведучий 1+1 Руслан Сенічкін вилаявся у прямому ефірі, коментуючи необхідність перейменування вулиць у Києві.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий випуск "Сніданку з 1+1".

Так, Сєнічкін не стримався і емоційно висловився міцним словом щодо відсутності усвідомлення певних громадян, що країна-агресор не має бути у просторі нашоі краіни у будь-яких проявах.

Зокрема, ведучий обурений тим, що на початку повномасштабного вторгнення українці дискутували проти російського письменника Михайла Булгакова і закликали усунути його з публічного простору, а зараз цим питанням ніхто не опікується.

"Помітьте, як Булгакова почали дискутувати на початку повномасштабної і як зараз. Він зник з повістки дня, його немає. Ну там музеї хіба що, там на Андріївському узвозі є іноді пікетники, працівниці музея збираються, кажуть залишити. Але вже не кричать про пушкінське перейменування і вже не кричать про ці пам'ятки", - сказав Сенічкін.

"С*ка, скільки людей має померти для того, щоб це дійшло", - емоційно висловився він.

Нещодавно ми розповідали, що скандальний "психолог" Спартак Суббота втік з України.

Також писали, що Дурнєв емоційно розніс Noize MC та інших "хороших росіян".

Читайте РБК-Україна в Google News
Руслан Сеничкин Зірки
NEWS
"Прорив" у Курській області розширюється: карти бойових дій
"Прорив" у Курській області розширюється: карти бойових дій