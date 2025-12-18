Народный артист о Гиге и неискреннем шоубизе: "Гонорар заплатить, чтобы вы были на похоронах?"

Известный композитор Ярослав Борута высказался о похоронах Степана Гиги , которого не стало 12 декабря. На прощании с певцом не заметили всех коллег, которые публиковали с ним фото и писали грустные сообщения о его смерти.

Как композитор пристыдил звезд

"Я не собирался что-то писать! Но больше не могу смотреть на этот фальш, который заполонил интернет! 15 декабря состоялось действительно очень печальное историческое событие в украинском песенном искусстве, похороны легендарного певца, народного артиста Украины Степана Гиги!" - написал Борута.

"Кто-то смог из творческих побратимов приехать попрощаться, а кто-то нет, потому что были на то определенные причины. Все прошло бы незаметно если бы как раз те, кто не приехал во Львов, не начали со Степаном выкладывать давние фото и под ними выписывать всякую чушь и делать себе пиар на горе его семьи. Особенно это касается столичных "звезд", хотя среди них я не припомню ни одного, кто бы был коренным киевлянином", - добавил он.

По словам композитора, при жизни Гиги звезды, о которых говорится в пости, его игнорировали и не приглашали на свои "тусовки".

"Но он, не проживая в Киеве, всех вас вместе взятых своей мегапопулярностью положил на лопатки и вы никак не смогли с этим смириться. Эта черная зависть закрыла всем вам глаза. Я не верю, что вы все такие были занятые и не нашли времени приехать попрощаться", - отметил Борута.

Сообщение композитора о Гиге (скриншот)

Он рассказал, что певец Михаил Грицкан отменил концерт ради того, чтобы попрощаться с Гигой. Но не все звезды захотели провести Маэстро в последний путь.

"Может вам надо было гонорары заплатить, чтобы вы были на похоронах?! Вы не имеете ни морального, ни какого-либо другого права вообще что-то писать об этом Человеке! Вы не его друзья и никогда ими не были, потому что настоящие друзья 14 и 15 декабря были во Львове. Царство Небесное Степану! Его песни будут звучать вечно, хотя он уже на Небе!" - резюмировал композитор.

Кого именно имел в виду Борута - неизвестно. Впрочем, в комментариях фаны поддержали пост композитора и его слова о Гиге. Пользователи пишут: