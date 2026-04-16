Надія Хільська зізналася, скільки витрачає на життя в Києві

Надія Хільська поділилася подробицями свого фінансового стану під час війни. Вона розкрила свою суму витрат для комфортного життя в Києві та зізналася, як змінилися гонорари акторів.

Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна .

Що сказала Хільська про гонорари акторів

За її словами, виплати поступово повертаються до рівня, який був до початку повномасштабного вторгнення Росії. Втім, вони все ще залишаються низькими.

"Те, що було п'ять років тому й зараз, якщо це однакові гроші, то це зовсім не той самий долар", - пояснила вона.

Надія зізналася, чи вистачає зароблених коштів на місяць. Звісно, хочеться більше.

"Якось живу, звісно. Хотілось б більше. Теж хотіла б зніматись постійно, як Тарас Цимбалюк. Кожен з нас хоче так зніматись. Якби у мене був такий шанс, я б так працювала, чому ні", - поділилася вона.

Хільська про заробітки в кіно та дубляжі (фото: instagram.com/hilska_nadiya)

Скільки потрібно для життя в Києві

Хільська зазначила, що кожен місяць заробляє по-різному. Найбільше грошей приносять знімання, тоді як на дубляжі багато не заробиш.

"Абсолютно неможливо підрахувати, якщо чесно. У нестабільні місяці я користуюся подушкою безпеки, тобто вона завжди має бути", - зауважила вона.

Вона назвала приблизну суму, яку витрачає щомісяця. Це десь 50 тисяч гривень на себе та доньку.

"Бензин зараз подорожчав, тому на бензин більше грошей йде. Харчування, одяг, малій теж, дві собаки", - розповіла вона.

Крім того, акторка отримує виплати від держави. У серпні 2023 року вона втратила на війні чоловіка-військового Олексія Хільського.

