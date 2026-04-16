Надежда Хильская призналась, сколько тратит на жизнь в Киеве

19:15 16.04.2026 Чт
2 мин
Актриса рассказала, как изменились ее заработки во время войны
aimg Сюзанна Аль Мариди
Надежда Хильская призналась, сколько тратит на жизнь в Киеве Надежда Хильская (фото: РБК-Украина)

Надежда Хильская поделилась подробностями своего финансового состояния во время войны. Она раскрыла свою сумму расходов для комфортной жизни в Киеве и призналась, как изменились гонорары актеров.

Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.

Больше интересного: Хильская рассказала о новых отношениях после потери мужа

Что сказала Хильская о гонорарах актеров

По ее словам, выплаты постепенно возвращаются к уровню, который был до начала полномасштабного вторжения России. Впрочем, они все еще остаются низкими.

"То, что было пять лет назад и сейчас, если это одинаковые деньги, то это совсем не тот же доллар", - пояснила она.

Надежда призналась, хватает ли заработанных средств на месяц. Конечно, хочется больше.

"Как-то живу, конечно. Хотелось бы больше. Тоже хотела бы сниматься постоянно, как Тарас Цымбалюк. Каждый из нас хочет так сниматься. Если бы у меня был такой шанс, я бы так работала, почему нет", - поделилась она.

Хильская о заработках в кино и дубляже (фото: instagram.com/hilska_nadiya)

Сколько нужно для жизни в Киеве

Хильская отметила, что каждый месяц зарабатывает по-разному. Больше всего денег приносят съемки, тогда как на дубляже много не заработаешь.

"Абсолютно невозможно подсчитать, если честно. В нестабильные месяцы я пользуюсь подушкой безопасности, то есть она всегда должна быть", - заметила она.

Она назвала примерную сумму, которую тратит ежемесячно. Это где-то 50 тысяч гривен на себя и дочь.

"Бензин сейчас подорожал, поэтому на бензин больше денег уходит. Питание, одежда, малой тоже, две собаки", - рассказала она.

Кроме того, актриса получает выплаты от государства. В августе 2023 года она потеряла на войне мужа-военного Алексея Хильского.

О том, как Хильская переживает потерю любимого, почему больше снимается в сериалах, а не фильмах и из-за чего не общается с отцом - смотрите в интервью на YouTube-канале РБК-Украина LIFE.

Еще больше интересного:

Как Хильская узнала о гибели мужа-военного

Хильская прокомментировала скандалы с Цымбалюком

Больше по теме:
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Актеры
Новости
Как выглядит Подольский район Киева после атаки: репортаж РБК-Украина с места событий
Как выглядит Подольский район Киева после атаки: репортаж РБК-Украина с места событий
Аналитика
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
Юлия Акимова, Вероника Марченко "Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы